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Александр Самарин завоевал серебро ЧЕ по фигурному катанию
26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Испанский фигурист Хавьер Фернандес занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщило агентство
Двукратный чемпион мира из Испании выиграл европейское первенство в седьмой раз подряд. По итогам короткой и произвольной программы Фернандес набрал 271,59 балла.
Лучшим из россиян стал Александр Самарин, который с результатом 269,84 балла занял второе место. На третью ступень пьедестала поднялся итальянец Маттео Риццо, набравший 247,08 балла.
23-летний спортсмен из Петербурга Михаил Коляда,
Напомним, ранее стали известны призеры чемпионата среди
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Выиграл европейское первенство Хавьер Фернандес из Испании. По итогам короткой и произвольной программы он набрал 271,59 балла.
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