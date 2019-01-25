Александр Самарин завоевал серебро ЧЕ по фигурному катанию

Испанский фигурист Хавьер Фернандес занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщило агентство ТАСС . Россиянин Александр Самарин завоевал серебряную медаль.

Двукратный чемпион мира из Испании выиграл европейское первенство в седьмой раз подряд. По итогам короткой и произвольной программы Фернандес набрал 271,59 балла.

Лучшим из россиян стал Александр Самарин, который с результатом 269,84 балла занял второе место. На третью ступень пьедестала поднялся итальянец Маттео Риццо, набравший 247,08 балла.

23-летний спортсмен из Петербурга Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, в итоге занял лишь пятое место. Еще один россиянин Максим Ковтун – на 14 месте.