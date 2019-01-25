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Александр Самарин завоевал серебро ЧЕ по фигурному катанию

26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Испанский фигурист Хавьер Фернандес занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщило агентство ТАСС. Россиянин Александр Самарин завоевал серебряную медаль.

Двукратный чемпион мира из Испании выиграл европейское первенство в седьмой раз подряд. По итогам короткой и произвольной программы Фернандес набрал 271,59 балла.

Лучшим из россиян стал Александр Самарин, который с результатом 269,84 балла занял второе место. На третью ступень пьедестала поднялся итальянец Маттео Риццо, набравший 247,08 балла.

23-летний спортсмен из Петербурга Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, в итоге занял лишь пятое место. Еще один россиянин Максим Ковтун – на 14 месте.

Напомним, ранее стали известны призеры чемпионата среди женщин. Золото и серебро выиграли фигуристки из России - Софья Самодурова и Алина Загитова.



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Теги: Минск
 
 
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Выиграл европейское первенство Хавьер Фернандес из Испании. По итогам короткой и произвольной программы он набрал 271,59 балла.
 
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