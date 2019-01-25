Французская пара выиграла золотые медали в танцах на льду на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Французская пара в составе Габриэлы Попадакис и Гийома Сизерона выиграла золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.



Фото: Алена Шукало, TUT.BY

Французский дуэт набрал 217,98 балла, уверенно опередив Александру Степанова и Ивана Букина (Россия) и Шарлен Гиньяр с Марко Фабри (Италия).

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 217,98

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 206,41

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,84

4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 193,95

5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) — 185,35

6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) — 182,05.

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