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Французская пара выиграла золотые медали в танцах на льду на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

26.01.2019 20:04 — Разное | Tut.by  
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Французская пара в составе Габриэлы Попадакис и Гийома Сизерона выиграла золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.


Фото: Алена Шукало, TUT.BY

Французский дуэт набрал 217,98 балла, уверенно опередив Александру Степанова и Ивана Букина (Россия) и Шарлен Гиньяр с Марко Фабри (Италия).

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 217,98
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)  —  206,41
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,84
4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 193,95
5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) — 185,35
6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) — 182,05.

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Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий после успешной произвольной программы смогли подняться в итоге на 18-ю строчку протокола.


 
Теги: Минск
 
 
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Французская пара в составе Габриэлы Попадакис и Гийома Сизерона выиграла золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
 
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