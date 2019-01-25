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Французская пара выиграла золотые медали в танцах на льду на ЧЕ по фигурному катанию в Минске
Французская пара в составе Габриэлы Попадакис и Гийома Сизерона выиграла золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Французский дуэт набрал 217,98 балла, уверенно опередив Александру Степанова и Ивана Букина (Россия) и Шарлен Гиньяр с Марко Фабри (Италия).
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 217,98
Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий после успешной произвольной программы смогли подняться в итоге на 18-ю строчку протокола.
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Французская пара в составе Габриэлы Попадакис и Гийома Сизерона выиграла золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
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