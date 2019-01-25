Субботнюю прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Температура за окном радует тех, кто соскучился по зимнему отдыху. И, естественно, что ряд вопросов, заданных заместителю председателя облисполкома, касался его организации. Пожилой гродненец, который живет в микрорайоне Форты областного центра, высказал озабоченность беспечностью некоторых взрослых, позволяющих детям кататься с горки на тюбингах. И это при том, что здесь установлены предупреждающие знаки. Он сам не раз видел, как детей и родителей, с которыми они приходили, представители ответственных служб предупреждали об опасности. Неужели не все еще уяснили, что беспечное отношение к мерам безопасности приводит к серьезным травмам?

Виктор Лискович заверил гродненца, что в области приняты все меры, чтобы таких случаев не допустить. При этом и детям, и взрослым предоставлены самые широкие возможности, чтобы не только безопасно, а и интересно, с пользой провести время на свежем воздухе.

В области к услугам любителей активного зимнего отдыха 26 коробок и 293 катка, которые оборудованы возле учреждений образования. Здесь же проложены более 300 лыжных трасс. Только в Гродно работают семь хоккейных коробок и 28 катков. Они доступны и в будни, и в выходные дни. Причем, и это особо подчеркнул Виктор Лискович, катки и трассы открыты для людей любого возраста, а не только для детей. Спортинвентарем, который есть в учебных заведениях, ребята пользуются как на уроках физкультуры, так и после уроков, и особенно в шестой школьный день. В этом сезоне за средства областного бюджета дополнительно куплены 1400 пар лыж, они пополнили лыжный парк учреждений образования области.

Позвонивший отец двух сыновей дошкольного возраста высоко оценил возможности зимнего отдыха, которые предоставлены на «Коробчицком Олимпе». В частности, многим нравится, что работают специальные лыжные и тюбинговые трассы для катания детей. Парк активного отдыха – это место, где безопасность зимних забав гарантирована, считает гродненец. И в этом Виктор Лискович с ним полностью согласен. На «Олимпе» второй год в режиме онлайн работает камера, которая показывает ситуацию на горе.

Не остались незамеченными жителями области недавние сообщения средств массовой информации о том, что в числе молодых людей, чьи таланты, стремление к научному поиску, инициативы получили государственное признание и поддержку, немало представителей Гродненщины. В их числе и юные музыкальные дарования. В 2018 году 65 учащихся детских школ искусств и музыкальных колледжей области получили поощрение специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В свое время Глава государства поручил обеспечить все учебные учреждения, где дети учатся музыке и повышают свое мастерство, инструментами. На Гродненщине это поручение выполняется. В минувшем году за средства областного бюджета куплены 102 музыкальных инструмента: аккордеоны, балалайки, цимбалы, гитары, скрипки, виолончели, трубы, флейты и другие. Интересно, что в этом перечне есть инструменты местного производства: цимбалы и гитары, изготовленные гродненским матером Андреем Кибенем.

Виктор Лискович подчеркнул: у юных жителей области есть широкие возможности для занятий музыкой. И что характерно, подрастающему поколению это интересно – с каждым годом число учащихся в школах искусств увеличивается. С учетом этого спланировано приобретение музыкальных инструментов для организаций культуры и учреждений образования на ближайшие три года. В этом году на эти цели будет направлено свыше 200 тысяч рублей, в том числе 178 тысяч рублей бюджетных средств. А это почти сто новых музыкальных инструментов.

Были обращения на прямую линию, которые касались возможности безвизового посещения Гродненщины туристами. В минувшем году ею воспользовались 93 тысячи зарубежных гостей. И это не все туристы: много побывало у нас россиян, часть иностранцев пересекала границу по визе. Гродненцам, судя по звонкам на прямую линию, это нравится. В то же время они интересуются, будет ли увеличение числа зарубежных гостей в этом году? Для этого делается все как ответственными службами, так и субъектами туристического бизнеса. Особое внимание уделяет этому губернатор области Владимир Васильевич Кравцов. Планируется к открытию первая очередь дворцово-паркового комплекса «Святск», активно ведутся работы в Старом замке, завершены в Коложе. В Гродненском районе в ближайшее время завершат установку туристических указателей, открыты музей «Лялька ў карагодзе жыцця» в Индуре и музей миниатюр, посвященных известным памятникам Гродненщины, в Сопоцкине. С удовольствием едут туристы в наши санаторные учреждения.

Житель Щучинского района интересовался, есть ли возможность включения в безвизовую зону новых территорий? Ведь это в первую очередь возможность для иностранцев узнать нашу страну, убедиться в красоте нашей земли и гостеприимстве наших людей. А это характерно не только для областного центра и прилегающего района, а для всей области. Виктор Лискович ответил, что область уже предложила Министерству спорта и туризма расширить безвизовую зону за счет включения Щучинского, Лидского, Новогрудского и Кореличского районов, в которых есть большой потенциал для развития туризма.

Часть обращений на прямую линию была, образно говоря, под диктовку погоды. Обильные снегопады затрудняют движение, создают аварийные ситуации на дорогах и во дворах жилых домов. Виктор Лискович ответил, что вопросы ликвидации последствий снегопадов как в областном центре, так и по всей Гродненщине находятся на контроле областной власти. Губернатор дал поручение руководителям города и районов области повысить оперативность принимаемых мер, задействовать для этого все имеющиеся возможности и ресурсы. Конкретные адреса, которые сообщили звонившие на прямую линию, незамедлительно переданы ответственным службам. Все поступившие по этой теме вопросы взяты на особый контроль.