«Гродненская лыжня–2019». Спортивный праздник прошел на базе спортивно-биатлонного комплекса «Селец» в Новогрудском районе

Организаторами соревнований выступили управление спорта и туризма облисполкома и Новогрудский районный исполнительный комитет. На старт вышли 29 команд: облисполкома, районных исполнительных комитетов и силовых структур области. В соревнованиях приняли участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов и помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.





















Приветствуя участников спортивного праздника, Владимир Кравцов отметил:





-- По сложившейся доброй традиции в один из зимних дней мы собираемся в спортивно-биатлонном комплексе «Селец», чтобы принять участие в соревнованиях и, конечно же, подать пример жителям области, что надо больше заниматься физической культурой, спортом, набираться здоровья, спортивного духа и бодрости. Соревнования проходят на трассе, которую к этому сезону модернизовали. Участие в них принимают все регионы области.





Обращаясь к представителям команд, председатель облисполкома пожелал им больше проводить соревнований по зимним видам спорта у себя в районах. Все для этого есть. К сезону подготовлено немало катков, где можно заниматься и конькобежным спортом, и хоккеем. Проложено много лыжных трасс, есть замечательный биатлонный комплекс.





-- Надеюсь, этот праздник принесет не только хорошее настроение, бодрость духа, но и поможет выработать командный дух, -- отметил, обращаясь к участникам соревнований, Иван Лавринович. -- В стране многое делается для развития спорта. На одном из последних совещаний, которое было посвящено зимним видам спорта, Глава государства сказал, что спорт -- это не только здоровье нации, это вектор государственной политики. Приятно, когда белорусские спортсмены стоят на пьедестале и получают награды. Награды -- это имидж страны, так вырабатывается патриотизм, гордость за нашу Беларусь. В преддверии II Европейских игр хочется пожелать гродненским спортсменам завоевать как можно больше медалей.













Председатель облисполкома считает важным не только призывать к занятиям физической культурой и спортом, но и показывать личный пример. -- Нужно и пропагандировать занятия спортом, и создавать для этого условия, -- подчеркнул Владимир Кравцов. – На протяжении нескольких лет совершенствуется спортивно-биатлонная трасса в Сельце. На Новогрудчине есть две детско-юношеские спортивные школы, где культивируются зимние виды спорта, в том числе и биатлон. Я думаю, мы делаем правильные вложения, они окупятся, потому что именно здесь выросли спортсмены, показывающие выдающиеся результаты. У детей должны быть все возможности для занятий спортом. В этом году вложены средства в приобретение инвентаря, залиты катки, сделаны лыжные трассы.

Не новичок на лыжной трассе Иван Лавринович. Он признался журналистам, что любит кататься на лыжах, не впервые на трассе и в этом сезоне. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области отметил прекрасную базу в Сельце, а ему есть с чем сравнить, ведь на Витебщине активно занимаются зимними видами спорта. Традиционно соревнования принимает Новогрудчина – край, который славится своими спортсменами, участниками, призерами и победителями олимпиад, чемпионатов мира и Европы, международных соревнований. Прекрасная база спортивно-биатлонного комплекса «Селец» используется не только для подготовки молодых спортсменов, а их на Новогрудчине немало, но и для соревнований различного уровня. Не первый год комплекс принимает областные соревнования «Гродненская лыжня». В большинстве команд на лыжи встали руководители районов, их заместители.



В составе команды хозяев соревнований и председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич.

-- По доброй традиции Новогрудская земля принимает участников областных соревнований, -- рассказал Анатолий Маркевич. -- Спортивно-биатлонный комплекс работает с 2009 года. Есть большие планы по расширению базы. В прошлом году благодаря облисполкому и районному бюджету провели первый этап работ по оснеживанию трассы. Благодаря оборудованной системе есть возможность оснеживать 700 метров лыжной трассы. В этом году будет сделан и остальной участок трассы. Мы хотим сделать так, чтобы весь учебно-тренировочный процесс проходил на базе в «Сельце». Для этого необходимо построить дополнительные здания, спортивный зал, раздевалки, чтобы комплекс соответствовал республиканскому уровню. Тогда мы сможем полноценно проводить не только республиканские соревнования, но международные. Сейчас работаем по второму кольцу, готовятся документы по отводу земли. На данный момент протяженность трассы 1800 метров, необходимо сделать еще один круг на 1 600 метров.

























































Соревнования по лыжным гонкам прошли в два этапа: первый – эстафета среди команд исполнительных комитетов, второй – эстафета сборных силовых структур. В командах было по четыре участника, каждый из которых преодолевал дистанцию в один километр. Победители и призеры определялись отдельно среди представителей госструктур и правоохранительных органов.

По итогам «Гродненской лыжни-2019» в командных первенствах на высшую ступеньку пьедестала поднялась команда Новогрудского райисполкома, второе место заняла команда Сморгонского, третье – Щучинского райсполкомов.





Среди представителей райисполкомов, принявших участие в лыжной гонке, первое место завоевал заместитель председателя Сморгонского райисполкома Александр Шиманович, на втором месте глава Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич, на третьем -- председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.





В гонке силовых структур победила команда областного управления МЧС, на втором месте команда управления внутренних дел облисполкома, на третьем – управления Следственного комитета. Приз в номинации «Самый опытный участник спортивного праздника «Гродненская лыжня-2019» получил представитель команды Кореличского райисполкома Александр Шкадов. Как самый молодой участник отмечена представитель областного управления комитета судебных экспертиз Илона Ложечник, за волю к победе – представитель Зельвенского райисполкома Нина Галыня. Как отметил главный судья соревнований Виктор Литвинский, все команды приехали на соревнования подготовленными, зима порадовала снегом, так что у всех была возможность потренироваться. Многие показали очень хороший результат.













На празднике организована культурная программа. С песнями и танцами приветствовали участников самодеятельные артисты Новогрудчины. На подворьях участников соревнований встречали горячим чаем и ухой, блинами и куличами сельскохозяйственные организации «Вселюб», «Принеманский», «Городечно», «Негневичи», «Щорсы», «Кошелево Агро», работники Новогрудского филиала облпотребобщества.















