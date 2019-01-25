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Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран

26.01.2019 20:41 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Ушёл из жизни известный французский композитор и дирижёр Мишель Легран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран

Он скончался в возрасте 86 лет. За свою карьеру композитор написал более 200 песен к кинолентам. Одним из его самых известных произведений стал мюзикл «Шербурские зонтики».

Скончался автор «Шербурских зонтиков» Мишель Легран

Творческие достижения Леграна были неоднократно отмечены многочисленными призами и наградами. В его коллекции: три «Оскара», пять премий «Грэмми» и один «Золотой глобус».
 
 
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Новости мира. Ушёл из жизни известный французский композитор и дирижёр Мишель Легран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался в возрасте 86 лет....
 
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