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Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске
Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию разыграли все награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было эффектно, зрелищно и совсем непредсказуемо. Так можно описать и последний соревновательный день. Как разрешилась медальная интрига?
Третий день белорусская столица живет в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию. Город с успехом примерил на себя роль столицы большого европейского спорта.
Денис Васильев, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Латвия):
В ледовый поход за медалями сегодня первыми отправились мужчины. По итогам короткой программы лидерство захватил россиянин Михаил Коляда.
Первенство спортсмен оспаривал с шестикратным чемпионом Европы Хавьером Фернандесом. Еще до начала стартов именитый испанец заявил, что соревнования в Минске станет финальным аккордом его карьеры. Теперь уже в статусе семикратного чемпиона Европы.
Напряжение и эмоции, казалось, могут растопить лед. Но на арене технические службы работают без сбоя. Спортсмены хвалят качество покрытия, болельщики не скупятся на комплименты белорусской столице.
Катаются спортсмены при полном аншлаге. Некоторые почитатели фигурного катания, что бы поддержать любимых спортсменов преодолели тысячи километров.
Элизабет и Андриан Рейсвейк приехали из Голландии. Их влюбленность в фигурное катание с огромным стажем.
Элизабет и Андриан Рейсвейк, туристы (Нидерланды):
Последними в бой за медали вступили танцевальные пары. Для белорусского ледового дуэта Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого домашний чемпионат стал дебютным в карьере. Вместе ребята катаются всего полтора года.
После ритм-танца, штурмовать пьедестал спортсмены пытались с 19 места. Откатали номер на «отлично».
Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, участники чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
С турниром Минск попрощается уже 27 января. Но расставание с большим спортом для нашей столицы будет недолгим. Впереди II Европейские игры. А лучшим подтверждением того, что мы можем и умеем принимать такие масштабные старты, стали обещания гостей турнира вернуться в Беларусь уже летом.
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Эффектно, зрелищно и непредсказуемо. Итоги последнего соревновательного дня ЧЕ по фигурному катанию в Минске
Новости Беларуси. На чемпионате Европы по фигурному катанию разыграли все награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было эффектно, зрелищно и...
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