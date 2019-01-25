Бывший посол Украины в Беларуси создает “Рух +380”

“Сегодня положено начало созданию новой партии «Рух +380», которую инициировал политик Роман Безсмертный. Соответствующее решение было принято 26 января в Киеве на учредительном собрании политической силы”, – говорится в сообщении.





Как отмечается, председателем партии избран Роман Безсмертный, а его заместителем стал Виктор Матчук.





Учредительное собрание также утвердило устав и программу партии, в основе которой будет “неоконсервативная идеология”. “В частности, новая политическая сила будет отстаивать такие ценности как Свобода, Человек и Труд”, – сообщает пресс-служба.





По словам Безмертного, главная задача новой политической силы – возродить политику и политиков, а избавиться от “шоуменов, воров и лжецов”.





Сейчас партия “Рух +380”, название которой символизирует международный код Украины, начинает сбор подписей в поддержку создания новой политсилы – по закону для регистрации политсилы необходимо собрать 10 тысяч подписей.





После регистрации партии в Министерстве юстиции будут разработаны логотип и символика партии.