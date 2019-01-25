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И вот опять: «Белоруснефть» с 27 января повышает цены на топливо

26.01.2019 20:18 — Разное | Партизан  
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Акция «Белоруснефти» по снижению цен на топливо, которая проводилась с 3 января, завершена. С 27 января возвращаются прежние цены, сообщает БелТА.

Это значит, что с завтрашнего дня бензин АИ-92 будет стоить на автозаправках данной сети 1,43 рубля, АИ-95 – 1,54 рубля, АИ-98 — 1,65 рубля, дизельное топливо – 1 рубль 54 копейки.

Таким образом, бензин, по сравнению с ценами, действовавшими во время проведения акции, подорожает на две копейки, а дизтопливо – на одну.
 
 
 
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Акция «Белоруснефти» по снижению цен на топливо, которая проводилась с 3 января, завершена. С 27 января возвращаются прежние цены, сообщает БелТА.
 
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