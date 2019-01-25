И вот опять: «Белоруснефть» с 27 января повышает цены на топливо

Это значит, что с завтрашнего дня бензин АИ-92 будет стоить на автозаправках данной сети 1,43 рубля, АИ-95 – 1,54 рубля, АИ-98 — 1,65 рубля, дизельное топливо – 1 рубль 54 копейки.





Таким образом, бензин, по сравнению с ценами, действовавшими во время проведения акции, подорожает на две копейки, а дизтопливо – на одну.