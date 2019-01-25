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Лукашенко поторопил ученых активнее внедрять в Беларуси электротранспорт

26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поторопил ученых активнее внедрять в Беларуси электротранспорт. Глава государства сделал это 25 января на встрече с научными и научно-педагогическими работниками, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил важность того, чтобы ученые двигались вперед, основываясь на мировых достижениях, а не пытались заново «изобрести велосипед».

«Я же вам «Теслу» пригнал и поставил рядом с вашим образцом. Понимаю, что это был такой еще сырой образец, но я не думаю, что вы белорусскую «Теслу» изобретете, если говорить о легковых автомобилях. Но это же должно быть близко к этому, чтобы человек по принципу «цена-качество» мог приобрести этот автомобиль», – сказал белорусский лидер.

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков доложил, что в настоящее время ведется работа над целой линейкой электротранспорта. Он также рассказал о том, что ученые уже создали отечественную батарею-накопитель, которая проходит испытания. По многим параметрам изделие не уступает зарубежным аналогам.

Также он проинформировал об электромобиле, который по сравнению с прежним является более мощным.

«Мы продвигаемся в этом направлении. Я ставлю задачу, чтобы приближались где-то к «Тесле», – сказал Гусаков.

Александр Лукашенко поинтересовался конкретными характеристиками. Оказалось, что отечественный электромобиль на одной зарядке может преодолеть около 250 километров.

«Сделаем и 500 километров. Работаем», – заверил руководитель НАН.

Александр Лукашенко отметил, что науку нужно поворачивать к тому, что нужно людям и государству.



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По его мнению, нужно не изобретать велосипед заново, а двигаться вперед, основываясь на мировых достижениях.
 
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