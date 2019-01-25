Сборная Беларуси (U17) уверенно обыграла Грузию и вышла в финал «Кубка развития»

Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2002 года рождения, победила Грузию и вышла в финал «Кубка развития 2019», сообщает сайт федерации футбола .



Фото: АБФФ

Белорусы начали активно и сходу захватили инициативу. Сначала мяч после рикошета угодил в перекладину гостей, затем неплохой момент не использовал Олег Плют.

Грузины ответили парой опасных атак, но Игорь Малашицкий был надежен на последнем рубеже. Нулевые цифры на табло не изменились до перерыва, а вот во втором тайме «белакрылыя» были сильнее.

Владислав Ложкин оформил дубль после выхода на замену. Сначала он оказался расторопнее всех на добивании после удара Олега Плюта, а затем красиво замкнул подачу Макара Лицкевича с угла поля.

Точку в матче поставил Тайсир Адамчик, подключившийся к одной из последних атак.

Команда Михаила Мархеля одержала вторую крупную победу на турнире и уверенно шагнула в финал, в котором сыграет с победителем пары Словакия — Израиль.

Решающий матч состоится в Минском футбольном манеже в понедельник в 16.40.

Беларусь — Грузия 3:0 (0:0)

Голы: 0:1 — Ложкин, 43; 2:0 — Ложкин, 50; 3:0 — Адамчик, 69.

Беларусь: Малашицкий, Макаренко, Шалашников (к) (Якушевич, 74), Сычев (Калинин, 67), Киркицкий (Ложкин, 41), Ровдо (Ковалевич, 57), Ломако (Забелин, 41), Плют (Шестюк, 57), Адамчик, Р. Лисакович, Лицкевич (Рум, 74).

Грузия: Харатишвили, Квадагиани, Эрадзе, Талахадзе (к) (Кварацхелия, 73), Морчиладзе (Поцхверия, 73), Бендиашвили (Кокая, 55), Азаров, Торонядзе (Зурабиани, 41), Мамацашвили (Абуашвили, 41), Латария (Гагнидзе, 55), Осикмашвили (Девдариани, 76).

Предупреждения: Морчиладзе, 24; Лицкевич, 36;Латария, 46; Зурабиани, 62.

Напоминаем, в первой игре сборная Беларуси крупно обыграла Таджикистан , а затем минимально уступила Финляндии . В третьем матче белорусы переиграли Белгию .