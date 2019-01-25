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В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

26.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

На базе средней школы №11 сегодня прошёл юбилейный песенный конкурс «Школьное Евровидение». На сцене выступили 15 конкурсантов, в том числе учащиеся из учреждения-организатора, а также представители 2-й, 5-й, 10-й школы и гимназии №1. Всего в зале собралось около 400 человек.

Школьное Евровидение впервые прошло в 11-й школе пять лет назад по инициативе учащихся, на протяжении всех этих лет мероприятие курировала теперь уже заместитель директора по учебной работе Татьяна Васильевна Ионова.

Суть конкурса заключается в том, что разные команды представляют стран-участниц. Как и в настоящем Евровидении, право провести мероприятие как бы у себя дома и выступить вне конкурса получает страна-победитель прошлого года.

Сегодняшним новшеством стало онлайн-голосование, в котором на сцену выходили представители каждой страны, объявляли, кому они отдали сколько балов, а места участников в процессе голосования под аплодисменты опускались и поднимались на экране проектора.

По итогу «School Eurovision-2019» заняла команда Греции, в котором учащаяся гимназии №1 Харисова Алина исполнила сразу несколько хитов. Второе место занял Израиль (Паксадзе Екатерина из СШ №11), замкнула победную тройку представитель Мальты (Астапович Юлия, СШ №2).

Номера конкурсантов отличались отличным исполнением, зажигательными танцами, необычными декорациями, а мероприятие получилось по-настоящему ярким и молодёжным. Отсутствие каких-то ограничений со стороны администрации школы привело к тому, что творческая молодёжь смогла открыто выражать себя и разговаривать со сцены на одном языке со сверстниками.

Такое искренне шоу никого не оставило равнодушным.

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

     Начальник управления образования Андрей Неделько и директор СШ №11 Валерий Гаркавенко 

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото



    Победитель конкурса в составе Греции Харисова Алина 
В 11-й школе прошёл юбилейный конкурс «Школьное Евровидение». Фото

    Команда Греции
 
 
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На сцене выступили 15 конкурсантов, в том числе учащиеся из учреждения-организатора, а также представители 2-й, 5-й, 10-й школы и гимназии №1. Всего в зале собралось...
 
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