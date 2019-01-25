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Ледяные барабаны, саксофон и контрабас показали в минском Ботаническом саду

26.01.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Посетители Ботанического сада оказались в царстве кристаллов. Здесь стартовал Фестиваль ледяных и снежных скульптур,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ледяные барабаны, саксофон и контрабас показали в минском Ботаническом саду

На площадке рядом с оранжереей свои работы представили как профессиональные скульпторы, так и студенческие команды. На оценку жюри – 18 композиций. На создание зимней сказки понадобилось 3 дня и около 10 тонн льда, привезли его с водохранилища Дрозды.

Ледяные барабаны, саксофон и контрабас показали в минском Ботаническом саду

Больше всего посетителей привлекла музыкальная композиция. Каждый желающий смог на время стать барабанщиком, саксофонистом и даже сыграть на контрабасе. Над созданием такой студии мастера трудились по 10 часов в день.

Ледяные барабаны, саксофон и контрабас показали в минском Ботаническом саду

Алексей Сорокин, скульптор:
Инструменты сами повели нас к этой идее. Чтобы сделать инструмент, за которым потом можно поиграть. Там, где музыка, там есть страсть, а где есть страсть, там настоящий человек, художник.

Ледяные барабаны, саксофон и контрабас показали в минском Ботаническом саду

А чтобы холод не помешал насладиться красотой сказочных скульптур, для гостей организовали интерактивные игры, а также горячие угощения. Продлится морозная выставка до 3 февраля.
 
 
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Новости Беларуси. Посетители Ботанического сада оказались в царстве кристаллов. Здесь стартовал Фестиваль ледяных и снежных скульптур,  сообщили в программе...
 
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