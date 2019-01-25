|
Роботы танцуют и шутят. В Минске открылась выставка «Робополис»
Новости Беларуси. В Минске открылась всемирно известная выставка «Робополис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 50 умных машин привезли в Беларусь из разных уголков света. Они играют, танцуют и общаются с посетителями.
На одном технологическом пространстве в торгово-развлекательном центре «Титан» – интерактивный театр роботов, площадки виртуальной реальности, шоу молний и различные мастер-классы. На всё про всё – целый день с десяти утра до десяти вечера.
Оригинальные в своём роде разработки представили инженеры из России, Китая, Австралии, Канады. Уже в первый день выставки с самыми последними технологиями на планете познакомились сотни детей и взрослых.
Алексей Пащенко, организатор выставки «Робополис»:
У героев выставки ещё и отличное чувство юмора. Роботы Валера и Борис своими шутками обеспечат вам заряд хорошего настроения. Познакомиться с умными устройствами можно до 10 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске открылась всемирно известная выставка «Робополис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 50 умных машин привезли в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)