Меры безопасности при работе с пестицидами

Минеральные удобрения, пестициды, регуляторы роста растений, широко вошли в практику сельскохозяйственного производства, интенсификация которого неразрывно связана с химизацией. Эти вещества позволяют защитить от вредителей и болезней культурные растения, избавиться от сорняков, значительно повысить и сохранить на высоком уровне урожайность и количество продукции. Однако все они, в той или иной мере, опасны для человека и окружающей среды. Неправильное применение и обращение с ними может нанести огромный, часто непоправимый вред не только работающим с ними, но и другим людям, животному и растительному миру, почве, атмосфере.



Учитывая высокую биологическую активность пестицидов, к ним применяется определённый ряд требований. Главные из них – низкая токсичность, малая персистентность во внешней среде, отсутствие кумулятивных свойств, способность вызывать отдалённые последствия в виде вредного влияния на организм человека и объекты окружающей среды.

Применение пестицидов в каждом конкретном случае должно быть строго обосновано и базироваться на определении экономического порога вредности и обязательном учёте критериев численности вредных организмов, против которых и ведётся борьба за урожайность.

Важным условием обеспечения безопасности работающих и охраны окружающей среды от загрязнения пестицидами является соблюдение гигиенических требований к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов.

К выполнению работ по применению, транспортировке, хранению и реализации пестицидов и агрохимикатов, допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний по результатам предварительных и периодических медосмотров и прошедшие гигиеническое обучение. Запрещается привлекать к работе с пестицидами и на обработанной территории беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания и лиц моложе восемнадцати лет.

Все работы с пестицидами необходимо осуществлять с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты, указанных на этикетке или рекомендациях по применению конкретных видов пестицидов.

Во время проведения работ запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать средства индивидуальной защиты.

Площадки для отдыха и приема пищи организуются с наветренной стороны обрабатываемой площадки и других мест применения пестицидов. Места отдыха и приема пищи оборудуются: бачком питьевой воды, умывальником с мылом, аптечкой первой доврачебной помощи и индивидуальными полотенцами.

Запрещено применение пестицидов с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей при скорости ветра более 4 м/с. Санитарные разрывы от населённых пунктов, источников водопользования и мест отдыха должны составлять не менее 50 м. На границе полей, обработанных пестицидами должны быть выставлены единые знаки безопасности в пределах видимости от одного знака до другого. Убирать их можно только после окончания срока ожидания, установленного для каждого примененного пестицида.

Также необходимо заблаговременно информировать население, собственников (владельцев) пасек о времени и месте проведения работ по обработке пестицидами.

Централизованное протравливание семян осуществляется на семенных заводах и пунктах, децентрализованное - на открытом воздухе или в специальных помещениях. Процесс протравливания семян должен быть полностью механизирован. Протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания категорически запрещается. Не допускается хранение протравленных семян совместно с продовольственным, фуражным зерном и другими посторонними предметами.

Хранение препаратов должно быть организовано в стационарных или сезонных складах. Перевозка осуществляется только в специально оборудованных транспортных средствах, в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

Правильно выбирая пестициды, грамотно с ними обращаясь, соблюдая меры безопасности можно свести все неблагоприятные воздействия на организм человека и окружающую среду к минимуму.

Тереса ДОБРЕНКО, помощник врача-гигиениста Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.