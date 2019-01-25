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В Бресте сотрудники МЧС организовали семейный праздник
26.01.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Смех, конкурсы и фаер-шоу с огнетушителями. В городском сквере воинов-интернационалистов Бреста
Организаторы проверяли детей на знание телефонов экстренных вызовов, умение действовать в чрезвычайной ситуации и даже дали примерить костюмы спасателей. В награду участники конкурсов получали символические сувениры. Кульминацией стала демонстрация спецсредств. Сотрудники городского отдела по ЧС наглядно показали, как пользоваться огнетушителем и чем разрезают железо при эвакуации пострадавшего в ДТП. Шоу длилось около часа. Проводили его в рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом».
По словам официального представителя Брестского областного управления МЧС Сергея Машнова, основная задача таких мероприятий – обучение мерам безопасности как взрослых, так и детей:
- Такая акция уже проводилась в прошлом году. Особое внимание уделяется детям. О том, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации мы говорим и в учреждениях образования, на экскурсиях в подразделения
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Смех, конкурсы и фаер-шоу с огнетушителями. В городском сквере воинов-интернационалистов Бреста МЧС провело детский праздник. Ученики школ города, семьи с детьми...
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