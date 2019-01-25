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Бегемот и гигантская бабочка: в Минске проходит фестиваль ледовых и снежных скульптур

26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В белорусской столице проходит фестиваль ледовых и снежных скульптур. Лучшего мастера могут выбирать сами горожане. Чтобы отдать свой голос, нужно сфотографироваться с понравившейся фигурой и выложить фотографию в социальную сеть, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

На улице минус десять. То, что нужно, для зимнего творчества, говорят скульпторы. Во-первых, блоки должны «смерзнуться». Во-вторых, из-за высокой температуры лед мутнеет.  А это скульптуру испортит.

«Принцип используется очень часто, как при нарезке на хрустальных вазах, этого геометрического узора. Он очень эффектно смотрится. Какие-то такие ходы, которые работают на преломление света внутри», – объясняет скульптор Иван Артемович.

Изящные линии и ювелирные грани создают с помощью бензопил, шпателей и утюгов. Со льдом работают профессиональным скульпторы, а учащиеся художественных колледжей и вузов – со снегом. Считается, что это более простой материал. Хотя и здесь есть свои тонкости.

«Он очень сыпчатый. И не всегда он снег, иногда со льдом. Поэтому немножко сложно», – говорит учащийся Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова Федор Каштанов.

За три дня в Ботаническом саду появились восемнадцать ледовых и снежных скульптур. Территория стала большой фото-зоной.

«Больше всего понравилась бабочка. Вдохновение такое. Хотелось ручки к верху моей жене поднять и воспарить вместе с этой бабочкой», – говорят посетители фестиваля Олег и Анжела Мохновы.

Многие пришли с детьми: одни играют с неиспользованными ледяными блоками и катаются с горки. Другие помогают взрослым определить, за кого голосовать в конкурсе зрительских симпатий.

«Они все такие красивые. Много животных, рыбы. Самая красивая фигура – бегемот. Мне понравился. У него такой большой открытый рот», – делится впечатлениями посетительница фестиваля Диана Погорелова.

Тем, кто хочет сделать селфи с ледовыми и снежными скульптурами, стоит поторопиться. Хотя фестиваль продлиться до 3 февраля, на следующей неделе в Беларуси синоптики прогнозируют потепление.

Фестиваль «Мир кристаллов» популярен у жителей столицы, и проходит в Минске уже в пятый раз.



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Теги: Минск
 
 
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Изящные линии и ювелирные грани создают с помощью бензопил, шпателей и утюгов. Профессионалы работают со льдом, а учащиеся художественных колледжей и вузов – со...
 
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