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В Беларуси в декабре упал размер реальных пенсий. Несмотря на прошлогодний рекордный рост выплат
В декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий снизился на 0,9%, за последние 12 месяцев — вырос на 14,8%, сообщают
В органах по труду, занятости и социальной защите в ноябре на учете состояло 2 млн 61,1 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 381,2 рубля (на 0,4 рубля меньше, чем в ноябре), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и составило 34,2% к средней зарплате.
Средний размер пенсии по инвалидности составил 346,3 рубля (на 0,7 рубля меньше, чем в ноябре), по случаю потери кормильца — 259,6 (на 0,6 рубля меньше), социальной пенсии — 198,7 (на уровне ноября).
1 августа 2018 года трудовые пенсии были
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на в Минске 4 января
Количество пенсионеров по возрасту снизилось за последние три года более чем на 56 тыс. «То есть с принятием решения о повышении пенсионного возраста пошло снижение. Это, бесспорно, оказало свое влияние», — сказала Костевич.
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В декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий снизился на 0,9%, за последние 12 месяцев - вырос на 14,8%.
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