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В Беларуси в декабре упал размер реальных пенсий. Несмотря на прошлогодний рекордный рост выплат

26.01.2019 22:30 — Разное | Tut.by  
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В декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий снизился на 0,9%, за последние 12 месяцев — вырос на 14,8%, сообщают naviny.by со ссылкой на данные Белстата. При этом средний размер пенсии по возрасту также снизился в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем - на 0,4 рубля - и составил 393,3 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Снижение реального размера пенсий, , который рассчитываются с учетом инфляции, ранее наблюдалось пять месяцев подряд (в декабре 2017-го — на 0,3%, в январе 2018-го — на 0,8%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,8%, апреле — на 0,3%) после роста в ноябре 2017 года на 4,3%. В мае пенсии увеличились на 5,5%, в июне снова снизились — на 0,4%, в июле — выросли на 0,2%, августе — на 9,8%, сентябре — снизились на 0,8%, октябре — на 0,5%, в ноябре — выросли на 4,2%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в ноябре на учете состояло 2 млн 61,1 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 381,2 рубля (на 0,4 рубля меньше, чем в ноябре), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и составило 34,2% к средней зарплате. 

Средний размер пенсии по инвалидности составил 346,3 рубля (на 0,7 рубля меньше, чем в ноябре), по случаю потери кормильца — 259,6 (на 0,6 рубля меньше), социальной пенсии — 198,7 (на уровне ноября).

1 августа 2018 года трудовые пенсии были повышены на 10%, 1 ноября — на 5,3%.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на в Минске 4 января заявила, что реальный темп роста пенсий по возрасту, по предварительной оценке, за 2018 год составит 7,8%, а по прогнозу на 2019 год — 10,8%.

Количество пенсионеров по возрасту снизилось за последние три года более чем на 56 тыс. «То есть с принятием решения о повышении пенсионного возраста пошло снижение. Это, бесспорно, оказало свое влияние», — сказала Костевич.

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Теги: Минск
 
 
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В декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий снизился на 0,9%, за последние 12 месяцев - вырос на 14,8%.
 
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