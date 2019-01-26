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На заправках «Белоруснефти» с 27 января завершается акция по снижению цен на топливо

26.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В сети автозаправочных станций ПО «Белоруснефть» с 27 января завершается январская акция по снижению цен на моторное топливо, сообщили в пресс-службе «Белоруснефти».
 
С 3 января в фирменной сети АЗС объединения «Белоруснефть» проводилась акция по снижению цен на 1 копейку для дизельного топлива и на 2 копейки для бензина.
 
«В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с $52-55 до $60-62 за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января», — сообщили в пресс-службе.
 
Скидки, предусмотренные картами лояльности АЗС «Белоруснефть», продолжают действовать. 
 
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В сети автозаправочных станций ПО «Белоруснефть» с 27 января завершается январская акция по снижению цен на моторное топливо, сообщили в пресс-службе...
 
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