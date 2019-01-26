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Нескучный вечер: появились новые анекдоты про Лукашенко и Путина

26.01.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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- Изя, как ты считаешь, это вина Лукашенко, что экономика разваливается? - Сёма, а ты как считаешь - это его заслуга?



х х х 

Лукашенко жалуется Путину: 
- Из-за налогового маневра России Беларусь потеряла 10 млрд. долларов. 
- А что ты волнуешься? Россияне и белорусы – братья? 
- Ну, конечно. 
- Так значит деньги остались в семье.

х  х х

- Владимир Владимирович, почему мы продаем белорусам газ вполцены?
- Ну это же наши братья.
- А почему тогда братья белорусы не продают нам молоко, кефир и колбасу вполцены?

х х х

Краткий отчет с пресс-конференции Путина и Лукашенко.

Президенты рассказал, почему люди в России и Беларуси живут хорошо, но им плохо.

х х х

Суть пенсионной реформы -- помочь пенсионерам попасть в рай как мученикам.

х х х

Поди разберись в этом русском языке и всяких его тонкостях!
Вот к примеру лозунг - Путину - пожизненный срок! - это экстремизм или патриотизм!?

 
 
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- Изя, как ты считаешь, это вина Лукашенко, что экономика разваливается? - Сёма, а ты как считаешь - это его заслуга?
 
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