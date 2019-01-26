Нескучный вечер: появились новые анекдоты про Лукашенко и Путина

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Лукашенко жалуется Путину:

- Из-за налогового маневра России Беларусь потеряла 10 млрд. долларов.

- А что ты волнуешься? Россияне и белорусы – братья?

- Ну, конечно.

- Так значит деньги остались в семье.





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- Владимир Владимирович, почему мы продаем белорусам газ вполцены?

- Ну это же наши братья.

- А почему тогда братья белорусы не продают нам молоко, кефир и колбасу вполцены?





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Краткий отчет с пресс-конференции Путина и Лукашенко.





Президенты рассказал, почему люди в России и Беларуси живут хорошо, но им плохо.





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Суть пенсионной реформы -- помочь пенсионерам попасть в рай как мученикам.





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Поди разберись в этом русском языке и всяких его тонкостях!

Вот к примеру лозунг - Путину - пожизненный срок! - это экстремизм или патриотизм!?