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Нескучный вечер: появились новые анекдоты про Лукашенко и Путина
- Изя, как ты считаешь, это вина Лукашенко, что экономика разваливается? - Сёма, а ты как считаешь - это его заслуга?
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Лукашенко жалуется Путину:
- Из-за налогового маневра России Беларусь потеряла 10 млрд. долларов.
- А что ты волнуешься? Россияне и белорусы – братья?
- Ну, конечно.
- Так значит деньги остались в семье.
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- Владимир Владимирович, почему мы продаем белорусам газ вполцены?
- Ну это же наши братья.
- А почему тогда братья белорусы не продают нам молоко, кефир и колбасу вполцены?
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Краткий отчет с пресс-конференции Путина и Лукашенко.
Президенты рассказал, почему люди в России и Беларуси живут хорошо, но им плохо.
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Суть пенсионной реформы -- помочь пенсионерам попасть в рай как мученикам.
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Поди разберись в этом русском языке и всяких его тонкостях!
Вот к примеру лозунг - Путину - пожизненный срок! - это экстремизм или патриотизм!?
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- Изя, как ты считаешь, это вина Лукашенко, что экономика разваливается? - Сёма, а ты как считаешь - это его заслуга?
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