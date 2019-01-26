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Глава МИД Венесуэлы считает, что против его страны возводится "идеологическая стена"
Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что ряд стран, поддерживающих венесуэльскую оппозицию, пытается выстроить против Венесуэлы "идеологическую стену".
"Настоящая идеологическая стена возводится против Венесуэлы", - сказал Х.Арреаса в ходе заседания СБ ООН в субботу.
Он отметил, что правительство президента страны Николаса Мадуро, со своей стороны, выступает за диалог.
Кроме того, глава МИД Венесуэлы раскритиковал заявления госсекретаря США Майка Помпео в СБ ООН.
"Многие из заявлений, которые были сделаны госсекретарем Помпео сегодня, похожи на формулировки времен Холодной войны... Они (США - ИФ) возвращают Холодную войну, маккартизм", - добавил Х.Арреаса.
Ранее в субботу М.Помпео на заседании СБ ООН призвал мировое сообщество признать Хуаино Гуаидо президентом Венесуэлы и выразил надежду на быстрое проведение выборов.
"Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".
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Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что ряд стран, поддерживающих венесуэльскую оппозицию, пытается выстроить против Венесуэлы...
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