Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что ряд стран, поддерживающих венесуэльскую оппозицию, пытается выстроить против Венесуэлы "идеологическую стену".

"Настоящая идеологическая стена возводится против Венесуэлы", - сказал Х.Арреаса в ходе заседания СБ ООН в субботу.

Он отметил, что правительство президента страны Николаса Мадуро, со своей стороны, выступает за диалог.

Кроме того, глава МИД Венесуэлы раскритиковал заявления госсекретаря США Майка Помпео в СБ ООН.

"Многие из заявлений, которые были сделаны госсекретарем Помпео сегодня, похожи на формулировки времен Холодной войны... Они (США - ИФ) возвращают Холодную войну, маккартизм", - добавил Х.Арреаса.

Ранее в субботу М.Помпео на заседании СБ ООН призвал мировое сообщество признать Хуаино Гуаидо президентом Венесуэлы и выразил надежду на быстрое проведение выборов.

"Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".