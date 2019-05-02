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«Перспективный партнёр в Сибири» — Лукашенко назвал приоритеты в работе с Новосибирской областью

26.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)


Новосибирская область для Беларуси является одним из наиболее перспективных экономических партнёров в Сибири. Об этом на встрече с губернатором этого российского региона Андреем Травниковым заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Перспективный партнёр в Сибири» — Лукашенко назвал приоритеты в работе с Новосибирской областью

Александр Лукашенко отметил, что Новосибирск известен как научная столица России. В последние годы это один из ключевых поставщиков оборудования для возводимой Белорусской АЭС. «Сотрудничество по запуску электростанции является взаимовыгодным. Благодаря этому проекту сформированы новые технологические цепочки между предприятиями нашей страны и вашего региона, — констатировал белорусский лидер. — Более того, мы очень благодарны россиянам прежде всего за то, что они нас научили строить подобные объекты. Думаю, что наши строители и специалисты на ключевых направлениях строительства будут вам полезны во всём мире. Россияне хорошо отзываются о работе наших специалистов на АЭС».

Взаимодействие в научной сфере Президент назвал большой перспективой, и в ближайшее время будет изучен вопрос о том, как НАН Беларуси сотрудничает с Сибирским отделением Российской академии наук.

По словам Александра Лукашенко, есть готовность пойти на создание совместных производств, поделиться уже опробованными технологиями и выпускать продукцию, востребованную на рынках не только Беларуси и России, но и третьих стран. Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить потребности Новосибирской области в современной грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике, товарах лёгкой и пищевой промышленности.

«Есть перспективы работы и в авиационной сфере. Вы знаете, что мы в связи со строительством нового авиазавода вынесли его из Минска. Это новое предприятие. Мы готовы его расширять, если у вас будет интерес, для технического обслуживания и ремонта современных типов самолётов», — сказал Александр Лукашенко.

Беларусь готова плотно подключиться и к программе развития сельского хозяйства в Новосибирской области, как это было сделано с участием белорусской стороны даже на Сахалине. В том числе предложено реализовать по белорусским проектам строительство агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. Глава государства отметил, что в регионе ведётся строительство Восточного обхода Новосибирска и Юго-Западного транзита. «Мы готовы подключиться к этим проектам, если вам будет выгодно. Вы строите и к молодёжному чемпионату мира по хоккею ледовые площадки. Если нужен наш опыт — пожалуйста, посмотрите наши объекты», — сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, предложено использовать лифтовое оборудование «Могилёвлифтмаша» при строительстве и ремонте многоэтажных жилых домов в регионе.

«Словом, мы открыты не только для диалога, но и совместной работы. И готовы выйти на определённые договорённости, если это будет нужно сибирякам. Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется. Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески. И всегда вы найдёте отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадка для работы на западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля: приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем», — заверил белорусский лидер.

В Минске состоялось IV заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области, после которого стороны подписали несколько соглашений и договоров о развитии сотрудничества в различных сферах.

БЕЛТА.


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Теги: Минск
 
 
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