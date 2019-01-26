27 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день памяти жертв Холокоста (в этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим).

Международный день без Интернета.

День снятия блокады Ленинграда.

Беларусь - День белорусской науки.

ПРИМЕТЫ:

Нина. Корову «ладили»: выбрасывали из-под неё навоз, стлали солому. Каркают вороны - к метели, кричат петухи - к потеплению.

РОДИЛИСЬ:

1756 Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил Амадей МОЦАРТ, великий австрийский композитор. В четыре года написал свой первый концерт для клавесина, а в семь уже успешно гастролировал. После смерти Моцарт был погребён по третьему разряду в наспех сколоченном гробу в общей могиле, где хоронили бедняков, бродяг и преступников.

1826 Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (САЛТЫКОВ), российский писатель. Его афоризм: «Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях - пирог с казенной начинкою».

1832 Льюис КЭРРОЛЛ (Чарльз Латуидж ДОДЖСОН), английский математик и писатель, автор «Алисы в Стране Чудес». Родился в семье священника. Всю жизнь страдал от заикания. Говорил: «Надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на одном и том же месте».

1836 Леопольд ЗАХЕР-МАЗОХ, австрийский писатель, принципиальный противник садизма. От его фамилии произошло понятие «мазохизм».

1879 Павел Петрович БАЖОВ, российский сказочник.

1915 Кен АСТОН, английский футбольный судья, придумавший жёлтую и красную карточки (1966).

1948 Михаил Николаевич БАРЫШНИКОВ, российский артист балета. В 1974 году во время гастролей в Канаде Барышников принял решение остаться на Западе.

1964 Бриджит ФОНДА, американская актриса.

1973 Валентин Николаевич БЕЛЬКЕВИЧ, белорусский футболист. Бывший муж певицы Анны СЕДОКОВОЙ. Умер в 2014 году.

1974 Уле-Эйнар БЬЁРНДАЛЕН, знаменитый норвежский биатлонист, единственный в истории восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону. Муж белорусской биатлонистки Дарьи ДОМРАЧЕВОЙ, 1 октября 2016 года у них родилась дочь Ксения. Он настолько заботится о чистоте и своём здоровье, что везде возит с собой пылесос и не любит здороваться за руку.

1977 Елена Владимировна ВАЕНГА (ХРУЛЁВА), российская певица. Псевдоним Ваенга взят от старого названия её родного города Североморска. В основе названия и псевдонима саамское слово «олениха». Живя в гражданском браке со своим продюсером Иваном МАТВИЕНКО, в 2012 году родила сына Ивана от барабанщика своей группы Романа САДЫРБАЕВА.

СОБЫТИЯ:

1879 Томас ЭДИСОН запатентовал электрическую лампочку.

1924 Похороны В.И. ЛЕНИНА. Мавзолей был разработан и сооружён архитектором А.В. Щусевым за три дня. Это была временная постройка из дерева. Планировка Мавзолея была рассчитана таким образом, чтобы создать график движения, обеспечивающий непрерывный пропуск значительных масс народа без сутолоки и пробок. Траурное шествие длилось 6 часов при морозе в 28 градусов. Люди шли мимо помоста, где стоял красный гроб, покрытый алым знаменем. В 15.50 в знак траура загудели гудки всех фабрик, заводов и вокзалов.

1926 В Лондоне шотландский изобретатель Джон БЭРД продемонстрировал первый в мире телевизор.

1929 В Париже на конкурсе «Мисс Россия» состоялись выборы первой русской красавицы. Ею стала Валентина ОСТЕРМАН, уроженка Ростова. Но когда выяснилось, что Валентина немка, её дисквалифицировали и звание «Мисс Россия» присудили Ирине ЛЕВИТСКОЙ, занявшей второе место.

1944 Советские войска завершили снятие блокады Ленинграда.

1948 В продажу поступили первые в мире магнитофоны, созданные компанией «Wire Recording Corporation of America». Стоили $149,5.

1967 Космос объявили достоянием всего человечества.

1983 Был пробит самый длинный в мире железнодорожный туннель (53,85 км), проложенный под водой и связавший японские острова Хонсю и Хоккайдо. Он проложен на глубине 240 м ниже уровня моря и 100 м ниже морского дна. За время строительства туннеля погибли 66 человек. Первый поезд прошёл через туннель в марте 1988 года.

2018 Умер Ингвард КАМПРАД, шведский бизнесмен, основатель компании IKEA, один из богатейших людей мира.