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Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр «Зорка Венера». ФОТОФАКТ.

27.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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14 января 2019 18:45 4692

Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр "Зорка Венера". ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

В период с 17 декабря по 13 января по указанию Министерства по чрезвычайным ситуациям во всех гарнизонах Республики прошли тактико-специальные занятия по тушению пожаров в местах с массовым пребыванием людей.

Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр «Зорка Венера». ФОТОФАКТ.

В Солигорском районе были отработаны объекты: здравоохранения, образования, гостиницы, общежития, городской Дворец культуры, оздоровительный лагерь «Дубрава», развлекательный комплекс «Паутина», крупные торговые объекты, а также кинотеатр «Зорка Венера».

Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр «Зорка Венера». ФОТОФАКТ.
Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр «Зорка Венера». ФОТОФАКТ.

Завершающим объектом, на котором были проведены тактико-специальные учения, стал кинотеатр «Зорка Венера». Для спасателей была придумана легенда: «Загорание в большом зрительном зале. После эвакуации людей персоналом, было установлено, в зале остался 1 человек». Для выполнения поставленной задачи было задействовано 10 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи, работники РОВД, газовой службы, электрические сети. Наряду с «тушением и спасением» пожарные отрабатывали взаимодействие с персоналом объекта, который при возникновении подобных ситуаций играет важную роль.

Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр «Зорка Венера». ФОТОФАКТ.
Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр «Зорка Венера». ФОТОФАКТ.

После выполнения тактического замысла старший помощник начальника штаба подвел итоги учений, отметив, что личный состав, персонал и службы взаимодействия сработали оперативно, с поставленной задачей справились.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.

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Теги: Новости
 
 
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14 января 2019 18:45 4692 Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр "Зорка...
 
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