

Солигорские спасатели «потушили» кинотеатр "Зорка Венера". ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

В период с 17 декабря по 13 января по указанию Министерства по чрезвычайным ситуациям во всех гарнизонах Республики прошли тактико-специальные занятия по тушению пожаров в местах с массовым пребыванием людей.

В Солигорском районе были отработаны объекты: здравоохранения, образования, гостиницы, общежития, городской Дворец культуры, оздоровительный лагерь «Дубрава», развлекательный комплекс «Паутина», крупные торговые объекты, а также кинотеатр «Зорка Венера».









Завершающим объектом, на котором были проведены тактико-специальные учения, стал кинотеатр «Зорка Венера». Для спасателей была придумана легенда: «Загорание в большом зрительном зале. После эвакуации людей персоналом, было установлено, в зале остался 1 человек». Для выполнения поставленной задачи было задействовано 10 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи, работники РОВД, газовой службы, электрические сети. Наряду с «тушением и спасением» пожарные отрабатывали взаимодействие с персоналом объекта, который при возникновении подобных ситуаций играет важную роль.









После выполнения тактического замысла старший помощник начальника штаба подвел итоги учений, отметив, что личный состав, персонал и службы взаимодействия сработали оперативно, с поставленной задачей справились.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.