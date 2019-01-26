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Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска

27.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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14 января 2019 18:08 1692

Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев.

С Колядами связано огромное количество обрядов, верований и традиций. В эти дни наши предки гадали, ходили друг к другу в гости, пели, танцевали. Вспомнили о традициях и в Солигорске. На Центральной площади г. Солигорска прошли колядные гулянья 13 января текущего года, посвященные Старому Новому году и Колядкам. Прошли они весело и с задором.

Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска

Открыл программу вечера коллектив Старобинского горпоселкового Дома культуры под названием «Шчодры вечар, багаты вечар». Для гостей и жителей города работники культуры представили обрядовые сценки, которые до сих пор остаются актуальными в дни старого нового года.

Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска
Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска

На площадь солигорчане пришли семьями. Бабушки и дедушки, папы и мамы с детьми вместе наблюдали за действом, которое разворачивалось на сцене. Традиционные персонажи Бабы и Деда, Козы, Медведя, Цыганки обыгрывали народные бытовые сценки. Веселье, озорные улыбки и хорошее настроение сопровождало участников на протяжении всего праздника. Артисты на сцене сменяли друг друга, не давая пришедшим на торжество горожанам заскучать. Интересно было посмотреть, как раньше колядовали, какие песни пели и что желали друг другу. Они поздравляли всех и желали только самого хорошего в этом году.

Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска
Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска
Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска

Праздник продолжила концертно-развлекательная программа Дворца культуры г. Солигорска «Мы колядушки споем, счастье принесем в ваш дом» с участием Народного хора народной песни «Родны напеў» Дворца культуры г. Солигорска. Задорные новогодние песни, да и сама праздничная атмосфера создавали хорошее настроение, и многие горожане подпевали артистам и пританцовывали под любимые мелодии. В разных населенных пунктах обрядовые традиции Коляд разнились, но при этом основа была одной. Под старый новый год было принято угощать ряженых гостей, привлекать удачу и гадать. Об особенностях праздника и рассказали участники коллективов, показав пример народных гуляний своих населенных пунктов.

Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска
Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска
Весело и с задором прошли колядные гулянья на центральной площади г. Солигорска

Праздничные гулянья пришлись по душе гостям праздника. И дети, и взрослые активно поддерживали колядовщиков, вместе танцевали и пели обрядовые песни. Подобные мероприятия возрождают и популяризируют национальные этнографические корни наших предков, возвращают к истокам старинных праздников и обрядов.

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Теги: Новости
 
 
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14 января 2019 18:08 1692 Весело и с задором прошли колядные гулянья на...
 
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