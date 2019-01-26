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С 1 февраля подорожают сигареты — некоторые марки на полтора рубля

27.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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С 1 февраля в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Например, повысятся цены на Pall Mall Nano Fusion — до 2,15 рубля. Сигареты Rider City, Rider Desert, Rider Air, Rider Street подорожают до 2,5 рубля.

Цены на Cooper Gold, Cooper, Cooper super slims Red, Cooper super slims Gold вырастут до  2,3 рубля.

Сигареты Velvet Red, Velvet Blue, Velvet Ruby, Velvet Jade, Velvet Coral, Velvet Menthol подорожают  до 2,5 рубля, а Oscar Gold, Oscar Silver, Oscar Blue, Oscar Gold superslims, Oscar Silver superslims — до 2,6 рубля.

Kent Blue, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent HD White тоже подорожают  —  до 3,25 рубля.

Кроме того, в продажу поступят новые сигареты Idol gold, Idol silver, Idol gold superslims, Idol silver superslims (цена – 2,8 рубля), Oscar gold Lux, Oscar gold Lux superslims, Oscar silver Lux, Oscar silver Lux superslims (3 рубля), Cooper Blue, Cooper Silver (2,3 рубля).

Повысятся цены на сигареты Kent Mode Blue, Kent Mode Silver, Kent Double Mix — до 3 рублей, на L&M Motion, L&M Compact (синий) — до 2,1 рубля.

Цены на марку Marlboro Gold, Marlboro Red поднимутся до 3,1 рубля, L&M Blue Label (синий) — до 2,25 рубля, L&M Compact(синий), L&M Motion— до 2,1 рубля. 

 

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  С 1 февраля в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Например, повысятся цены на Pall Mall Nano Fusion — до 2,15...
 
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