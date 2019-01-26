Не уступают зарубежным аналогам

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РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» является старейшим исследовательским центром по решению задач свекловодства в Республике Беларусь. Основная задача, которая стоит перед опытной научной станцией, — создание высокопродуктивных, конкурентоспособных отечественных сортов и гибридов сахарной свеклы, разработка эффективных технологий возделывания этой культуры.

— Специалистами станции созданы гибриды с урожайностью корнеплодов 730 — 780 ц/га, сахаристостью 17,6 — 18 %. Сегодня производственникам есть что выбрать из отечественных гибридов сахарной свеклы, — говорит заведующий отделом селекции Светлана Мелентьева. — Работаем над селекцией по урожайности, качеству свеклы, над ее устойчивостью к различным заболеваниям. Сорт сахарной свеклы как минимум на 30 % определяет будущий урожай и выход сахара. За последние пять лет в государственное сортоиспытание Беларуси передано девять гибридов сахарной свеклы, в текущем году испытание в системе проходят два гибрида.









Совместно с польскими коллегами селекционеры опытной станции создали и районировали гибриды «Полибел», «Белполь» и «Алиция», в ходе совместной работы с сербской фирмой были получены гибриды «Смежо» и «Конус». И все эти пять гибридов сахарной свеклы по результатам сортоиспытания включены в Государственный реестр сортов и растений Республики Беларусь в 2014 — 2019 гг. и рекомендованы свеклосеющим предприятиям нашей страны. Отличаются они высокой урожайностью и сахаристостью, обладают хорошей технологичностью, пригодны для средних сроков уборки. Гибриды «Белполь» и «Алиция» также устойчивы к ризомании. Новые гибриды хорошо зарекомендовали себя в таких белорусских хозяйствах, как ОАО «Принеманский» Новогрудского района, СПК «Жуховичи» Кореличского района, КСУП «Элит-Агро Больтиники» и СПК «Обухово» Гродненского района, КСУП «Дотишки» Вороновского района и др. Так, например, урожайность гибридов «Полибел», «Белполь» составила 79 — 90 т/га, сбор сахара — 9 — 13 т/га.

В 2016 году гибрид «Белполь» был включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Центрально-Черноземной зоне Российской Федерации, а в 2017 году география испытаний белорусских гибридов в государственном сортоиспытании на территории соседнего государства расширилась. По Центральному, Северо-Кавказскому и Средне-Волжскому регионам оба гибрида достойно себя показали, их продуктивность была сопоставима с гибридами иностранной селекции.

— Прогресс в селекции любой сельскохозяйственной культуры определяется, прежде всего, богатым генетически разнообразным исходным материалом, — отмечает Светлана Александровна. — Генофонд отечественной свеклы активно обогащается новыми образцами с оригинальными свойствами, в частности, устойчивостью к болезням и вредителям, а также к неблагоприятным факторам среды. За последние пять лет коллекция генофонда сахарной свеклы на опытной станции увеличилась более чем в два раза, пополнившись образцами из стран СНГ, Польши, США, Сербии. Приоритетами для привлечения новых образцов в коллекцию являются их потенциальная биологическая и селекционно-генетическая ценность, возможность использования для улучшения основных признаков сахарной свеклы. У нас есть источники и доноры устойчивости к ризомании, церкоспорозу, нематоде. Также и виды дикой свеклы обладают рядом ценных признаков и скрещивание их с культурной свеклой может представлять большую практическую ценность. Во всем мире проводятся активные работы по расширению зародышевой плазмы сахарной свеклы, вводят интрогрессией новые источники устойчивости к болезням из дикой свеклы. Поэтому поиск дополнительных источников сопротивления у сахарной свеклы, расширение генетической основы является весьма актуальным и в наших исследованиях.





Существенным шагом вперед стал запуск на станции современного селекционно-семеноводческого комплекса. Он оснащен энергосберегающей теплицей площадью 0,18 гектара. Комплекс позволяет организовать круглогодичное проведение селекционного процесса в условиях контролируемой и регулируемой среды. В зимний период в теплице можно проводить работы по гибридизации, размножению перспективных форм, оценки селекционного материала по наиболее ценным селекционным признакам. Работа проводится по циклу «от семени до штеклингов» и «от семени до семени». Зимой растения проходят стадию яровизации, и в марте-апреле ученые оценивают селекционный материал по наиболее значимым признакам и отбирают для посадки весной лучшие селекционные номера. Тепличный комплекс позволяет получать одну-две генерации перспективных материалов в течение года вместо двух лет в полевых условиях, что в 2—2,5 раза ускоряет селекционный процесс. В составе комплекса действует несколько лабораторий: биотехнологии, иммунитета, технологических качеств сахарной свеклы и семенная лаборатория.

Судьба вновь созданного гибрида во многом определяется производством высококачественных семян и их предпосевной обработкой. В Беларуси к семенам сахарной свеклы предъявляются высокие требования: они должны иметь всхожесть не ниже 90 %, быть дражированы и протравлены. А в наших условиях полноценные семена получить пока невозможно. Поэтому сейчас семена выращиваются в благоприятных климатических условиях Италии и Сербии, проходят доработку на современных семенных заводах в Польше и Сербии. Семена, доработанные по европейским стандартам, имеют хорошие посевные качества: энергия прорастания у них 90 — 95 %, всхожесть — 92 — 98 %. Реализуют их сахарные комбинаты и непосредственно станция.

— Семена сахарной свеклы отечественной селекции значительно дешевле зарубежных гибридов, при этом в качестве им нисколько не уступают. Наши новые гибриды отличаются улучшенными технологическими качествами и приспособлены к зональным условиям выращивания, — подчеркивает заведующий отделом селекции Светлана Мелентьева.

Оксана ГРОХ.