Чемпионат Европы: Минск продолжает принимать звезд фигурного катания

В Минске близится к завершению чемпионат Европы по фигурному катанию. Все медали разыграны. В воскресенье болельщиков ждут показательные выступления. О том, каким получился турнир, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

К «Минск-Арене» люди идут постоянно. А на трибунах аншлаг. К слову, более 90% билетов раскупили еще до начала турнира. На чемпионате больше сотни лучших фигуристов континента. А болельщиков больше всего из России. Шутят: этот чемпионат для них почти домашний.

«Я бы сказала, он полностью домашний. Единый народ. И, действительно, чувствуется, как все болеют за российских спортсменов», – поделилась впечатлениями одна из болельщиц.

Спортсмены и зрители отмечают и высокий уровень организации, и удивительную атмосферу праздника. Это самый красивый вид спорта.

«Обстановка располагает к тому, чтобы сидеть, наслаждаться. Из любой точки арены видно то, что происходит на ледовой сцене», – рассказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«К нам приехали представители Австрии, у которых в следующем году будет чемпионат. Они учатся у нас. Мы до этого учились в других странах. Мы, конечно, сделали все возможное, чтобы этот чемпионат прошел на высоком уровне», – сообщила член оргкомитета чемпионата Европы по фигурному катанию Вера Костина.



Для волонтеров, которых на «Минск-Арене» больше сотни, это хороший экзамен перед Европейскими играми. Кроме спортивного зрелища, для болельщиков подготовили множество сюрпризов: семейные квесты, мастер-классы. Участвует и наша телерадиокомпания. Сотрудники радио «МИР» в эти дни разыгрывают коньки за самые креативные фото с чемпионата.