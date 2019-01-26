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Чемпионат Европы: Минск продолжает принимать звезд фигурного катания
27.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске близится к завершению чемпионат Европы по фигурному катанию. Все медали разыграны. В воскресенье болельщиков ждут показательные выступления. О том, каким получился турнир, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
К «Минск-Арене» люди идут постоянно. А на трибунах аншлаг. К слову, более 90% билетов раскупили еще до начала турнира. На чемпионате больше сотни
«Я бы сказала, он полностью домашний. Единый народ. И, действительно, чувствуется, как все болеют за российских спортсменов», – поделилась впечатлениями одна из болельщиц.
Спортсмены и зрители отмечают и высокий уровень организации, и удивительную атмосферу праздника. Это самый красивый вид спорта.
«Обстановка располагает к тому, чтобы сидеть, наслаждаться. Из любой точки арены видно то, что происходит на ледовой сцене», – рассказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
«К нам приехали представители Австрии, у которых в следующем году будет чемпионат. Они учатся у нас. Мы до этого учились в других странах. Мы, конечно, сделали все возможное, чтобы этот чемпионат прошел на высоком уровне», – сообщила член оргкомитета чемпионата Европы по фигурному катанию Вера Костина.
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Спортсмены и зрители отмечают и высокий уровень организации, и удивительную атмосферу праздника. Это самый красивый вид спорта.
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