Как заниматься спортом с пользой для сосудов и сердца?





Любые физические нагрузки должны приносить удовольствие и пользу. Если неправильно подобрать для себя нагрузку, то можно нанести вред своему здоровью. Мы постараемся разобраться в том, какой же все-таки из видов спорта идеально подходит тем, кто хочет позаботиться о своем сердце и сосудах.

Врачи рекомендуют нагружать свой организм спортивными нагрузками 3-5 раз в неделю, по 30-45 минут. При этом важна регулярность и системность, важно войти в режим занятий и уделять им время и внимание. Только так вы почувствуете благотворное влияние спорта на организм и не причините себе вреда.

Какой спорт полезен для сердца?

Прежде всего, аэробные нагрузки. Занятия, в которых кровь активно насыщается кислородом, является хорошей профилактикой инфаркта. К таким видам спорта относится ходьба, прогулка, бег, плавание, лыжи и коньки, теннис, танцы и занятия на кардиотренажерах. Но прежде, чем приступать к любым таким тренировкам, вам следует проконсультироваться с врачом. Например, если у вас частый пульс, более 100 ударов в минуту, вам нельзя приступать к тренировкам.

Но если других противопоказаний нет, то вы сами можете рассчитать максимальный пульс, которого вам можно достигать во время занятий. Отнимите от 220 свой возраст (максимальная частота пульса для вас), а затем посчитайте свой пульс в состоянии покоя за одну минуту. Потом рассчитайте разницу между максимальным пульсом во время занятий спортом и пульсом в покое, и поделите цифру на два. Прибавьте результат к своему пульсу в покое. Этот результат покажет, какую частоту пульса вам не стоит превышать во время тренировок. А чтобы контролировать этот показатель, можно использовать фитнес - браслет или “умные” часы.

Если прибора под рукой нет, то во время тренировки вы сами можете определять, какая нагрузка вам по силам. Например, во время тренировки ваш пульс должен ускоряться, но вы при этом не должны терять способность поддержать разговор. Если говорить стало сложно, то нагрузка - избыточная. Тяжело тренироваться по 30 минут, начинайте с 5-10 минутных прогулок в спокойном, размеренном темпе. Со временем, вы начнете привыкать к нагрузке и сможете постепенно ее увеличить. А после тренировки вы не должны чувствовать измождение. В теле должна быть умеренная усталость.

Если у вас проблемы с сосудами и сердцем, но вы хотите увеличить тонус мышц, попробуйте тренировки с отягощением на руки. Утяжелители на ноги помогают тем, кому еще сложно заниматься на кардиотренажерах. Но даже для таких тренировок нужно одобрение врача. Проконсультируйтесь об интенсивности нагрузок и о том, какой вес лучше выбрать для начала. И старайтесь контролировать свое дыхание, а также не перенапрягаться. Не делайте больше 10-15 повторений, выдерживайте паузу между занятиями в 48 часов.

Тренировки нужно добавить в свое повседневное расписание. Любой из видов активности, даже самая простая ходьба помогут вам чувствовать себя гораздо лучше, как физически, так и ментально