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Беларусбанк примет решение о возобновлении кредитования строительства жилья на следующей неделе
27.01.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
ОАО "АСБ Беларусбанк" примет решение о возобновлении кредитования покупки и строительства жилья на следующей неделе. Такая информация озвучена в субботнем эфире телеканала
В эфире телеканала напомнили, что в ноябре прошлого года банк повысил процентную ставку по кредитам на покупку жилья, а затем приостановил прием кредитных заявок до конца года, в январе действие временной меры было пролонгировано до 31 января.
Также было отмечено, что только в прошлом году на цели кредитования покупки и строительства жилья Беларусбанк выделил более Br1 млрд, это 57% от выданных кредитов всей банковской системы страны.
"По программам партнерским банк не поменял свои условия кредитования, и мы кредитуем и будем кредитовать в текущем году на прежних условиях. Кроме того, сохранены условия кредитования по указу №240. Работают и сохранены условия по программе стройсбережения, разработанной Беларусбанком", - сказал председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич. От также отметил, что кроме Беларусбанка работают более 20 коммерческих банков, они также предоставляют кредиты на приобретение жилья.
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ОАО "АСБ Беларусбанк" примет решение о возобновлении кредитования покупки и строительства жилья на следующей неделе. Такая информация озвучена в субботнем эфире...
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