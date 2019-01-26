Ученые: бег по 15 минут в день уменьшает риск развития депрессии

Ученые нашли доказательства того, что ежедневные физические упражнения уменьшают симптомы депрессии и улучшают общее настроение. Известно, что физическая активность способствует выбросу эндорфинов. Но до сих пор не было никаких доказательств того, что существует причинно-следственная связь между депрессией и отсутствием тренировок, пишет Daily Mail Health.





Исследование, проведенное учеными в Массачусетской больнице общего профиля (MGH), представило доказательства, основанные на генетических данных. Выяснилось, что депрессия не влияет на способность тренироваться. И, наоборот, занятие физической активностью защищает от развития депрессии, отметила Кармел Чой, доктор философии из отдела психиатрической и нейроразвивающей генетики в Центре геномной медицины MGH, ведущий автор исследования:

«Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Наши расчеты показывают, что если 15 минут уделить кардиоупражнениям, таким как бег, или час позаниматься умеренной физической активностью, то этого хватит для снижения риска развития депрессии».

Специалисты делают акцент на том, что эта схема станет работать, если человек будет четко следовать режиму тренировок. А лучше контролировать это с помощью специальных устройств, к примеру, фитнес-трекеров.

Был проведен эксперимент. 377 000 участников исследования просто сообщали о своей физической активности, а другие 91 000 носили фитнес-трекеры. Ученые проанализировали состояние 143 000 человек из тех, у кого ранее была диагностирована депрессия.

В итоге взаимосвязи между самостоятельной оценкой своей активности и снижением симптомов депрессии обнаружено не было. Но когда ученые посмотрели на данные с фитнес-трекеров, они увидели улучшение: у тех, кто регулярно тренировался, было меньше симптомов депрессии.

Исследователи говорят, что этому есть множество простых объяснений. Во-первых, наши воспоминания не всегда абсолютно точны, и мы можем просто-напросто заблуждаться в том, сколько действительно времени потратили на тот или иной вид физической активности. Во-вторых, часто мы не считаем повседневные движения, такие как подъем по лестнице или ходьба от метро, упражнениями, в то время как фитнес-трекер считает и их за активность.

Старший автор исследования Джордан Смоллер, доктор медицинских наук, директор отдела психиатрической и нейроразвивающей генетики и профессор психиатрии в Гарвардской медицинской школе, добавляет: «Конечно же, важно знать, что физическая активность может быть полезна для предотвращения депрессии. И это еще один способ мотивировать людей быть физически активными. Но необходимо проделать большую работу, чтобы выработать грамотные рекомендации для людей с разными группами риска развития депрессии».