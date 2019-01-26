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Хозяева начали восстанавливать дом 1925 года. Посмотрите, что и как они уже сделали

27.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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В Эстонии многие стараются восстанавливать старые дома, сохраняя при этом колорит того времени. Удовольствие это не из дешевых, особенно если нужно заливать новый фундамент или менять прогнившие венцы дома. Вкладываются в ремонт в основном те хозяева, чьи дома расположены близко к зонам отдыха и Рижскому заливу, а также те, кто рассчитывает зарабатывать на экотуризме.


У всех этих домов есть одна общая черта: их хозяева делают стараются максимально сохранить дух времени. И у многих это отлично выходит. Вот вам еще один пример — хутор 1925 года постройки, расположенный на западе Эстонии (волость Сааремаа).


Ремонт в этом доме начали делать еще в 2010 году. Фундамент не меняли, фасад обшили тростником, а окна заменили деревянными стеклопакетами.



Внутреннюю отделку пока не закончили. Хозяева заменили проводку, кое-где переложили пол и заменили потолок.



Заметьте, что в интерьерах дома максимально сохранили то, что было в нем изначально. Даже обои не клеили, оставив стены как есть, из бруса.






В 2016 году в дом провели воду, сделали в нем санузел. Но ремонт так пока и не закончили. А сейчас дом продают.


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Хозяева сохранили атмосферу дома. Смотрите, что у них получается.
 
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