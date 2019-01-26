Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился нокаутом в первом раунде.

Теперь в активе 42-летнего Ф.Емельяненко в смешанных единоборствах 38 побед и шесть поражений. По пути к финалу россиянин победил американцев Фрэнка Мира и Чейла Соннена.

Что касается 35-летнего Р.Бейдера, у него теперь 27 побед и пять поражений. До финального поединка он добрался, победив своих соотечественников Мухаммеда Лаваля и Мэтта Митриона.