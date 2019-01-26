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Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator

27.01.2019 08:15 — Разное | Интерфакс  
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Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился нокаутом в первом раунде.

Теперь в активе 42-летнего Ф.Емельяненко в смешанных единоборствах 38 побед и шесть поражений. По пути к финалу россиянин победил американцев Фрэнка Мира и Чейла Соннена.

Что касается 35-летнего Р.Бейдера, у него теперь 27 побед и пять поражений. До финального поединка он добрался, победив своих соотечественников Мухаммеда Лаваля и Мэтта Митриона.

 
 
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Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Поединок,...
 
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