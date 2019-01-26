Команда Гродненщины выиграла Олимпийские дни молодежи Беларуси по фехтованию

Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Спортсмены Гродненской области на соревнованиях, которые проходили в «Стайках», завоевали 6 медалей, а в итоге – командный кубок.

Первые места на турнире заняли рапирист Егор Озимко (тренер Л.Л Кумко) и шпажистка Елизавета Зарецкая (тренеры В.М Ковш и Н.Н.Ковш).

Результативно выступили другие спортсмены. Максим Соболев (тренер И.А.Седач) стал обладателем серебряной награды у шпажистов, бронзовые медали завоевали Евгений Коженевский (сабля, тренер Б.М.Ковш), Елена Кришина (рапира, тренер А.Г.Лукашевич), Екатерина Декевич (шпага, тренер В.М.Ковш и Н.Н.Ковш) и Варвара Соловьева (шпага, тренер А.Л.Болдовский).

Треть состава сборной команды Республики Беларусь, которая выступит на первенстве Европы, сформирована из представителей Гродненщины.