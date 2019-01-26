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Команда Гродненщины выиграла Олимпийские дни молодежи Беларуси по фехтованию

27.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
 
Спортсмены Гродненской области на соревнованиях, которые проходили в «Стайках», завоевали 6 медалей, а в итоге – командный кубок.
 
Первые места на турнире заняли рапирист Егор Озимко (тренер Л.Л Кумко) и  шпажистка Елизавета Зарецкая (тренеры В.М Ковш и Н.Н.Ковш).
 
Результативно выступили другие спортсмены. Максим Соболев (тренер И.А.Седач) стал обладателем серебряной награды у шпажистов, бронзовые медали завоевали Евгений Коженевский (сабля, тренер Б.М.Ковш), Елена Кришина (рапира, тренер А.Г.Лукашевич), Екатерина Декевич (шпага, тренер В.М.Ковш и Н.Н.Ковш)  и Варвара Соловьева (шпага, тренер А.Л.Болдовский).
 
Треть состава сборной команды Республики Беларусь, которая выступит на первенстве Европы, сформирована из представителей Гродненщины.
 
 
 
 
 
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Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
 
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