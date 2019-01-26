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Туристка привезла из отпуска лягушку-путешественницу

27.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Девушка из Великобритании прилетела в страну из ЮАР. Когда она начала разбирать чемодан, то оттуда выскочила лягушка, пишет Daily Mail.
 
Земноводное пролетело в багаже туристки 12 тысяч километров. Женщина не растерялась и смогла поймать лягушку-путешественницу в коробку. После этого она вызвала представителя общества защиты животных.
 
Прибывший офицер подтвердил, что лягушка не ядовита и отлично перенесла столь продолжительный полёт. «Путешественницу» забрали и отвезли на ферму экзотических животных.
 
Кроме этого, офицер посоветовал туристам, возвращающихся из отпуска, внимательнее проверять свои чемоданы. Были случаи, когда по прилёту домой отдыхающие обнаруживали в своём багаже ящериц, крабов и скорпионов.
 
 
 
 
 
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Девушка из Великобритании прилетела в страну из ЮАР. Когда она начала разбирать чемодан, то оттуда выскочила лягушка, пишет Daily Mail.
 
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