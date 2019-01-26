Туристка привезла из отпуска лягушку-путешественницу

Девушка из Великобритании прилетела в страну из ЮАР. Когда она начала разбирать чемодан, то оттуда выскочила лягушка, пишет Daily Mail.

Земноводное пролетело в багаже туристки 12 тысяч километров. Женщина не растерялась и смогла поймать лягушку-путешественницу в коробку. После этого она вызвала представителя общества защиты животных.

Прибывший офицер подтвердил, что лягушка не ядовита и отлично перенесла столь продолжительный полёт. «Путешественницу» забрали и отвезли на ферму экзотических животных.

Кроме этого, офицер посоветовал туристам, возвращающихся из отпуска, внимательнее проверять свои чемоданы. Были случаи, когда по прилёту домой отдыхающие обнаруживали в своём багаже ящериц, крабов и скорпионов.