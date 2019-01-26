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В Рогачеве мальчик съехал на тюбинге в Днепр и едва не утонул

27.01.2019 00:42 — Разное | БелТА  
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Фото газеты "Свободное слово"
Фото газеты "Свободное слово"

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве пятилетний мальчик едва не утонул, съехав на тюбинге в Днепр. О случае рассказало издание "Свабоднае слова", куда обратился отец ребенка, чтобы поблагодарить спасшего малыша мужчину, сообщает БЕЛТА.

Семья с пятилетним сыном, возвращаясь домой, по просьбе малыша решила сделать остановку на горке у Днепра, которую облюбовали местные жители для зимних забав. Глава семейства достал тюбинг. "Как получилось, что сын мгновенно оказался на ватрушке, сразу не понял. Скорее всего, он поскользнулся. Тюбинг с малышом покатился с горки", - рассказал житель райцентра. Мужчина бросился вслед, но скорость ватрушки была настолько большая, что взрослый не смог догнать ее.

Тюбинг с ребенком вылетел в промоину Днепра, и течение начало уносить мальчика. На помощь бросился мужчина, который также был на горке с сыном. Он помог угодившему в воду мальчику выбраться на берег.

Катание на тюбингах - в числе самых экстремальных видов зимних развлечений. Контролировать скорость и направление движения на спуске практические невозможно. Чтобы уберечь себя и окружающих от неприятностей, необходимо соблюдать осторожность и помнить о безопасности.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве пятилетний мальчик едва не утонул, съехав на тюбинге в Днепр. О случае рассказало издание "Свабоднае слово" , куда обратился...
 
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