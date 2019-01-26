В Мексике мужчина пытался взять в заложники более 40 детей

Под действием наркотиков он перелез через ограду на территорию школы "Эспаноамерикано" в Баия-де-Бандерас, пробрался в помещение столовой, где украл несколько ножей. С ними он вышел во двор школы, где в это время были дети на перемене.





Мужчина схватил учительницу и ребенка и угрожал их убить. Он назвал себя дьяволом.





На место происшествия приехала полиция. Один из правоохранителей назвался врачом и сказал, что у ребенка обезвоживание, поэтому надо его отпустить. Мужчина согласился и отдал ребенка.





Спасать учителя пришел коллега, но мужчине взял в заложники обоих учителей.





Полиции выяснила, что нападавший - 45-летний механик Арнольдо. Взмен на детей он требовал дать ему наркотиков и 200 литров пива.





Мужчину задержали. Детей передали их родителям.