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Правительство Венесуэлы отвергло требование о проведении выборов

27.01.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран назначить новые президентские выборы в стране. Об этом сообщает АР.

Глава правящей партии Диосдадо Кабелло заявил, что такие лидеры, как испанский премьер Педро Санчес, "должны дважды подумать, прежде чем читать Венесуэле лекции по демократии".

Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают оппозиционера Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

Евросоюз также призвал Мадуро срочно провести свободные демократические выборы президента в стране. В противном случае ЕС "предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны".

 
 
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Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран назначить новые президентские выборы в стране. Об этом сообщает АР.
 
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