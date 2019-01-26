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Правительство Венесуэлы отвергло требование о проведении выборов
Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран назначить новые президентские выборы в стране. Об этом сообщает АР.
Глава правящей партии Диосдадо Кабелло заявил, что такие лидеры, как испанский премьер Педро Санчес, "должны дважды подумать, прежде чем читать Венесуэле лекции по демократии".
Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают оппозиционера Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.
Евросоюз также призвал Мадуро срочно провести свободные демократические выборы президента в стране. В противном случае ЕС "предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны".
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Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран назначить новые президентские выборы в стране. Об этом сообщает АР.
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