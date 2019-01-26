ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валентин Толкачев: в лыжном ходе наши — настоящие динозавры

27.01.2019 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По случаю, и, думаю, к месту вспомнилась Айн Рэнд, которая в своей знаменитой трилогии об Атланте, расправившем плечи, прошлась по представителям прессы. Они, по ее словам, обычно презирали свою профессию, но в тот день не понимали, почему она доставляла им удовольствие.

Валентин Толкачев: в лыжном ходе наши — настоящие динозавры

Нам же намного проще, и мы вполне осознанно знаем почему. Встреча с Валентином Толкачевым, почти десять лет проработавшим в национальной сборной по биатлону, тому причина. Причем, в связке с Виктором Корчагиным, который вновь вошел в тренерский штаб женской сборной. Как оценил возвращение наш собеседник, с которым вместе «прошли» две Олимпиады?

— Да, одно время полушутя-полусерьезно он упрекал меня, что я претендую на его место старшего тренера, — был ответ Толкачева, который, к слову, специалист и в дартсе (на фото). — Ныне у Корчагина вроде незавидная судьба: ушли недавние лидеры команды. Из недавнего олимпийского состава, как известно, остались лишь Кривко и Алимбекова. Но вторая, стойко выдержавшая эстафетный этап зимних Игр, в личных гонках ни разу не попадала в «красную» группу, плюс в межсезонье перенесла операцию и не сразу влилась в тренировочный ритм.

— Женской сборной предрекали провал, но она достойнее, лучше выглядит, нежели мужская, сохранившая состав.

— Да, надо отдать должное девушкам, они стараются. Кривко взяла на себя бремя лидерства, но в технике и тактике у нее приличный недобор. Сестры Кручинкины неожиданно показывают все лучшее, что умеют и даже больше, подчас прыгая выше головы. Думаю, что они сполна используют возможности — сборы за границей, хорошее обеспечение, старты в кругу мировой элиты, которые предоставила им сборная Беларуси и на которые в России они не надеялись.

— Возможно, это только начальный, эмоциональный порыв, вызванный еще и негативной реакцией в СМИ. Дальше возможен спад, но подождем-увидим. А как по-вашему, это правильно, что российских новичков сразу же определили в главную команду страны без отбора? Они получили приоритет перед местными сверстниками, поскольку условия в сборной, и, скажем, в логойской или новогрудской спортшколах резко контрастны.

— Разрешая выступать за другую страну, та же Россия не видела в них ближайшей перспективы. А может быть и дальней, будущей. На оте твенный тренерский цех такие посылы сказываются негативно. У них пропадают цели в работе, у некоторых опускаются руки. Может оттого они спешат подвести ученика к его максимуму, сразу получить все из возможного.

— И в самом деле, ведь в сборной местные ребята не задерживаются, впрочем, как и приезжие. Сколько их уже промелькнуло на биатлонном горизонте, и своих, призеров юношеских и юниорских чемпионатов мира и Европы, и россиян. Где они сейчас?

— Если говорить о приезжих, то они, не закрепившись в «основе», в поисках средств для пропитания, вернулись на родину. Свои же, доморощенные, еще не оперившись, сразу рвутся показать все лучшее. Для взрослого спорта остается немногое, они выхолощены. Я выступал в роли судьи в Новополоцке. Каждый юный, выходя на старт, максимум заряжен на борьбу, готов всех, как говорится, разнести пух и прах. А должно быть не снежное побоище, а игра, удовольствие от гонки, от соперничества. В такой игре все удается лучше, меньше теряется сил и остается запас на будущее. Физически ребята хороши, но слабы в технике, функция же не резиновая, она не растягивается, а изнашивается.

— Наверное, у нас такой менталитет. И в обычной жизни прохожие несутся стремглав, норовя опередить, первыми проскочить в открытую дверь. Правда, обогнав придуманного конкурента, нужно постоять и подумать, что делать дальше. Но стоят уже с гордо поднятой головой: ведь успел проскочить раньше. Та же Мария Шарапова настраивается на игру, как на бой, при каждом ударе по мячу издавая устрашающие звуки.  

— Уверен, что если бы Шарапова меньше сил тратила на агрессию, на выкрики, то польза была бы большей. Энергия должно уходить в удар, а не раздваиваться. Когда ты играешь легко, на кураже, у тебя получается намного лучше. По себе знаю.

— Если вернуться к женской сборной, то видится ли вам ее перспектива?

— У девушек весьма слабые навыки в технике передвижения: наши в нем — настоящие динозавры. Большинство сборных с успехом применяет двушажный переменный ход. В свое время им показательно пользовался Бьёрндален, ныне — Фуркад. Наши же вроде тоже не прочь внести разнообразие, но делают это неграмотно, не технично. Как правило, все усилие переносят на руки и к концу дистанции проигрывают конкурентам по 20 и более секунд. С помощью двушажного хода можно отдохнуть, перевести дух и потом добавить. Но чтобы закрепить нужные движения, нужно мысленно продумать, провертеть в голове свои действия, понять, как и точно передвигаться.

— И что, детям в спортшколах не прививают правильные навыки?

— По существу, нет. В деле посмотрел молодых биатлонистов в том же Новополоцке: они толкаются на каждый шаг. Это очень тяжёлый, хотя и быстрый ход. Как бежали 20 лет назад, так и придерживаемся такого же стиля. На Олимпиаде в Нагано здорово держались на первом эстафетном круге, на втором — чуть хуже, а на третьем проигрывали от 20 до 30 секунд. Почему, задавал себе вопрос. Да потому, что отталкивались на каждый шаг. Если поначалу выдерживали взятый темп, то в конце гонки уже не хватало сил. И так до сих пор. Единственная из наших, Ира Кривко, может терпеть на финишном отрезке, остальные же проигрывают 30 и более секунд. Сказывается неграмотное отношение к двушажному ходу, а тот дает возможность не только поддержать скорость, но и отдохнуть.

— А вы сами применяли подобное для многих новшество?

— В свое время Александр Тихонов на двадцатке «привозил» мне по две минуты ходом. Чтобы не отставать от мэтра, на тренировке я становился за ним и следом бежал шаг в шаг. Так шлифовал технику. Увидев ошибки нынешних «сборников», предлагал свою помощь, но отклика не нашел. В мою бытность к нам приходил мэтр лыжного спорта Владимир Меланин, делился тонкостями передвижения на снегу, проводил тренировку. И не только он. В нынешней белорусской сборной это не заведено.

Алексей Поборцев, для «Белорусского партизана»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По случаю, и, думаю, к месту вспомнилась Айн Рэнд, которая в своей знаменитой трилогии об Атланте, расправившем плечи, прошлась по представителям прессы. Они, по ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чуть кротов не прибило». «Шахтер» попал под жуткий град в Турции, но футболистам весело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика