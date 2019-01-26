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«Чуть кротов не прибило». «Шахтер» попал под жуткий град в Турции, но футболистам весело
«Шахтер» готовится к сезону в турецком Белеке, в 30 километрах от Антальи. На первом предсезонном сборе «горняки» крупно уступили венгерскому «Уйпешту» (2:6) и сыграли вничью с «Хайдуком» (1:1). Впереди у парней Ташуева поединки с болгарской «Витошей» и чешским «Словацко».
Без приключений у солигорчан не обошлось. Несколько дней в Анталье бушует непогода: потоп, вырванные деревья, перевернутые машины и десятки пострадавших.
В субботу стихия ударила и по Белеку. Во время тренировки «Шахтера» зарядил град размером с яйцо. С игроками все в порядке, но впечатлений они получили массу. «Чуть кротов не прибило», – шутит Сергей Матвейчик.
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«Шахтер» готовится к сезону в турецком Белеке, в 30 километрах от Антальи. На первом предсезонном сборе «горняки» крупно уступили венгерскому «Уйпешту» (2:6) и...
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