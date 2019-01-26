«Чуть кротов не прибило». «Шахтер» попал под жуткий град в Турции, но футболистам весело

Без приключений у солигорчан не обошлось. Несколько дней в Анталье бушует непогода: потоп, вырванные деревья, перевернутые машины и десятки пострадавших.





В субботу стихия ударила и по Белеку. Во время тренировки «Шахтера» зарядил град размером с яйцо. С игроками все в порядке, но впечатлений они получили массу. «Чуть кротов не прибило», – шутит Сергей Матвейчик.