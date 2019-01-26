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90% освещения улиц и 100% доступ к телемедицине. В Оршанском районе «обкатают» проект по повышению соцстандартов

27.01.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Пилотный проект по внедрению усовершенствованной системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения будет реализован в Оршанском районе Витебской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Пилотный проект реализуют в порядке эксперимента в течение 2019 года. 

В частности, согласно новой системе, улиц с усовершенствованным покрытием должно быть не менее 65% (средний уровень в целом по стране 60,1%), доля освещенных улиц — не менее 90% (81,6% в среднем по стране).

Соцстандарты в области образования предусматривают в школах один компьютер на 10 учащихся или не менее двух компьютерных классов на учреждение. В административно-территориальной единице (районе) с численностью населения 50 тыс. человек и более должно быть не менее одного кинозала с цифровым оборудованием. Обеспеченность на селе услугами почтовой связи — 100%.

В области здравоохранения на каждые 35 тыс. сельских жителей должен приходиться один передвижной диагностический комплекс, норматив обеспечения доступа к услугам телемедицины — 100%.

В сельских населенных пунктах с численностью населения от 200 человек и в агрогородках должно быть предусмотрено не менее одного магазина со смешанным ассортиментом товаров, до 200 человек — при отсутствии стационарных торговых точек автомагазинам нужно приезжать не реже двух раз в неделю.

Персональную ответственность за реализацию пилотного проекта будут нести руководители Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома.

В 2020 году власти оценят результаты проекта и общественное мнение. В дальнейшем опыт внедрения усовершенствованной системы будет использоваться для корректировки стандартов в масштаба страны.

 
 
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Пилотный проект по внедрению усовершенствованной системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения будет реализован в Оршанском районе...
 
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