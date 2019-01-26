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90% освещения улиц и 100% доступ к телемедицине. В Оршанском районе «обкатают» проект по повышению соцстандартов
Пилотный проект по внедрению усовершенствованной системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения будет реализован в Оршанском районе Витебской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Пилотный проект реализуют в порядке эксперимента в течение 2019 года.
В частности, согласно новой системе, улиц с усовершенствованным покрытием должно быть не менее 65% (средний уровень в целом по стране 60,1%), доля освещенных улиц — не менее 90% (81,6% в среднем по стране).
Соцстандарты в области образования предусматривают в школах один компьютер на 10 учащихся или не менее двух компьютерных классов на учреждение. В административно-территориальной единице (районе) с численностью населения 50 тыс. человек и более должно быть не менее одного кинозала с цифровым оборудованием. Обеспеченность на селе услугами почтовой связи — 100%.
В области здравоохранения на каждые 35 тыс. сельских жителей должен приходиться один передвижной диагностический комплекс, норматив обеспечения доступа к услугам телемедицины — 100%.
В сельских населенных пунктах с численностью населения от 200 человек и в агрогородках должно быть предусмотрено не менее одного магазина со смешанным ассортиментом товаров, до 200 человек — при отсутствии стационарных торговых точек автомагазинам нужно приезжать не реже двух раз в неделю.
Персональную ответственность за реализацию пилотного проекта будут нести руководители Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома.
В 2020 году власти оценят результаты проекта и общественное мнение. В дальнейшем опыт внедрения усовершенствованной системы будет использоваться для корректировки стандартов в масштаба страны.
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90% освещения улиц и 100% доступ к телемедицине. В Оршанском районе «обкатают» проект по повышению соцстандартов
Пилотный проект по внедрению усовершенствованной системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения будет реализован в Оршанском районе...
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