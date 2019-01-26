Новый наезд на «Новы час»

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.





«"Таварыства беларускай мовы" переходит все границы. Ее издание "Новы час" попутало цели. Вместо развития "мовы" пропагандирует экстремизм и восхваляет борьбу с Россией», - возмутился он.





Заднепряного возмутило, что газета «записала» украинского политического деятеля и члена Организации украинских националистов на Западной Украине Степана Бандеры, а также чеченского террориста и сепаратиста Джохара Дудаева в герои.





«Уже Бандеру и Дудаева в герои записали. Может и за Хатынь Васюре орден дать? Почему молчат Анисим (председатель "Таварыства беларускай мовы", депутат Палаты представителей Елена Анисим -, прим. ред.) и Мининформ?» - заявил он.





На самом деле у Таварыства беларускай мовы действительно есть газета, но это не «Новы час», а «Новае слова». И Заднепряный не первый, кто пытается связать с газетой депутата Палаты представителей и председателя ТБМ Елену Анисим – ранее это делал небезызвестный бизнесмен Аркадий Израилевич, но потом разобрался. Однако именно Елену Анисим полощут русофобские сайты.





Впрочем, «Новы час» получает не только претензии, но и благодарности. В частности, от парламента Чеченской республики Ичкерия в изгнании.









«В белорусской газете «Новы час» на протяжении 2017−2018 годов вышла серия статей с прославлением чеченских лидеров — Джохара Дудаева, Зелимхана Яндарбиева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Руслана Гелаева и других.

И то что в белоруской газете положительно отзываются о чеченских героях и борьбе чеченского народа против российских оккупантов не дает покоя кремлевским адептам. Как сообщает сайт Lamro.org, они написали обращение в провоохранительные органы Республики Беларусь где просят дать официальную оценку статьям в газете депутата парламента РБ.

«Обращение к Министру внутренних дел РБ Шуневичу И.А., Генеральному прокурору РБ Конюку А.В. и Министру информации РБ Карлюкевичу А.Н. Просим проанализировать материалы газеты «Новы Час» на предмет оправдания и пропаганды международного терроризма, разжигания межнациональной розни и ненависти, а также дать им официальную оценку».

Со своей стороны парламент Чеченской Республики Ичкерия выражает благодарность Елене Анисим, автору статей Николаю Дедку и команде газеты «Новы час» за правдивую информацию и принципиальную позицию в освещении чеченского вопроса.





«Сегодня, когда Российская пропагандистская машина террором и запугиванием закрыла доступ к информации о том, что происходит на оккупированной Россией чеченской земле, ваши статьи стали добрым знаком и просветом о том, что борьба чеченского народа не забыта людьми. Со своей стороны парламент Чеченской Республики Ичкерия готов вам помочь в получении информации и фото, видео доказательств геноцида чеченского народа, и в том, что наш народ не имеет ничего общего с тем, что нам приписывает кремлевская пропагандистская машина, называя нас международными террористами, наш народ и власть Чеченской Республики Ичкерия была и есть против терроризма какой бы религии и вероисповедания они ни являлись .

говорится в сообщении пресс-службы чеченского парламента в изгнании. Желаем Вам, Елена Анисим, и всему коллективу «Новы час » здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания газеты», –пресс-службы чеченского парламента в изгнании.





Понятно, что благодарить надо не Елену Анисим, а главного редактора «Нового часа» Оксану Колб. Но интересно, с чьей подачи произошла эта «эпидемия ошибок»?



