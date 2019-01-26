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«Хозяин Жули умер, а родственники отдали ее на усыпление». Читатели делятся историями спасения животных

27.01.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

  1. Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете.
  2. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши письма на LADY и в наших соцсетях.

Сегодня ловите порцию новых трогательных историй и читайте полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Пришлось расстегнуть куртку и искать того, кто так ловко забрался ко мне за пазуху»


Мой муж очень любит кошачьих, я тоже ничего против них не имею, но при любой попытке завести мохнатого в доме, находилась тысяча и одна отговорка. Главной причиной было наше частое отсутствие дома и возникновение основной проблемы: куда же пристроить на время отъезда мохнатое чудо.

В один хороший вечер (а если точнее, в ночь) все отговорки отпали сами собой. А дело было так: в преддверии католического Рождества мы были в гостях у моей мамы в другом городе. Поздно вечером, возвращаясь к маме из гостей, мы с супругом присели на лавочку поболтать и отдохнуть. Вдруг я почувствовала, что кто-то прыгнул ко мне на руки и быстро стал забираться мне под куртку. Все, что я успела увидеть, так это черный красивый хвост. Пришлось расстегнуть куртку и искать того, кто так ловко забрался ко мне за пазуху.

Достала я оттуда абсолютно черное чудо с янтарными глазками, которые умоляюще смотрели на меня и взывали: «Только не оставляй меня на улице!». Что-то щелкнуло в сердце и душе, муж сразу рассмеялся и сказал: вот она, судьба, сама к тебе вскочила.

Я взяла это черное чудо и понесла к маме, при этом была уверенна, что я обязательно найду его хозяев, ведь он 100% домашний.


На утро я расклеила объявления на близлежащих домах, написала посты в соцсетях, но никто не звонил и не искал это сокровище. Закончились наши выходные, нужно было уезжать домой в Минск, и просто отпустить его на улицу голодать и мерзнуть я не могла.

Уже по дороге в Минск мы с мужем поняли, что котейка отличный попутчик, прекрасно ведет себя в машине, и более того: ему нравится процесс езды. Дома мы определили, что это мальчик и нарекли его Шейхом — уж слишком этот кот благороден. К нашему счастью, в течение недели нам так никто и не позвонил насчет потеряшки.


Теперь уже нашего Шейха мы повезли в ветклинику, врач определил что мальчику 5 месяцев, а еще он нам сказал, что это метис британца.

Что можно рассказать о нашем Шейхуше? Если коротко, он Кот с большой буквы. Мне кажется, такие встречаются очень редко, его благородство просто зашкаливает. Он не запрыгивает в кровать, у него личное спальное место — его пуфик, туалет на все 100 баллов, причем после использования его по назначению он бежит к кому-либо из домочадцев и сообщает о том, что там нужно убрать, при этом идет и контролирует процесс уборки, с мойкой его мисок тот же самый тотальный контроль.


Он участвует во всех делах: уборках, стирках, работе на швейной машинке. Без него никуда, нигде и никак. А вопрос «с кем же будет котейка?» во время нашего отсутствия отвалился сам собой, он отличный компаньон в поездках, прекрасно ездит в машине и переносит дорогу.

Теперь мы даже не представляем, как раньше жили без этого счастья, хотя я полностью уверена: наш Шейх считает, что это мы у него живем. Наше счастье, что мы его нашли!

«Думаю, ее умерший хозяин был добрым человеком, за что я ему очень благодарна»

Хочу рассказать вам историю о моей любимой собачке Жульетте. У меня уже жила собачка породы чихуахуа, когда я решила завести вторую по принципу «друзей не покупают». Решила удочерить собачку из приюта.

Жулечку я забрала в 2012 году: собачка была истощена, клоками торчала тусклая шерсть. Когда обратилась в ветклинику, врачи дали заключение: собачке 6−8 лет и нужна срочная операция, в противном случае ей оставалось жить не больше месяца с такой запущенной пиометрой. Восьмого апреля мою собачку прооперировали и дальше пошло лечение.


Жульетта стойко переносила множество уколов, которые я ей делала, показывая всем видом, что она мне верит и мы с ней победим болезнь. Со стартовыми 7,6 кг веса за полгода Жуля преобразилась и стала весить 11 кг. Днем рождения своей любимицы теперь считаю 8 апреля.

Слезы на глаза наворачивались, когда я видела, как она радуется тому, что для нее купили новую лежанку и что это теперь именно ее место.

В приюте мне рассказали, что хозяин моей собачки умер, а родственники отдали Жулю на усыпление. Ветврачи сжалились и отдали ее в приют.

Шло время, и моя Жульетта подружилась со второй собачкой Шерри, почувствовала себя полноправным членом семьи.


Такой преданной и доброй собаки я не встречала. Когда знакомые и друзья говорят, что она своей преданностью мне благодарна, я отвечаю, что это я ей благодарна за то, что она меня учит жить. Пережив предательство родственников, болезнь, ужасы приюта, она смогла остаться доброй, простить людей, поверить мне и снова полюбить жизнь.

Думаю, ее умерший хозяин был добрым человеком, за что я ему очень благодарна.

Сейчас моей Жульетте около 13−15 лет, она оглохла, и я ее обучила жестам.


Каждый день (вот уже 7 лет) я говорю спасибо, что у меня есть такой друг, который ждет у порога, когда я приду, который подойдет и как бы невзначай лизнет в руку, говоря, как любит меня.

Они все еще ищут дом

Рада

Рада — собака, которая уже несколько раз пережила предательство. В начале января соцсети облетела новость о том, что по улице скитается перепуганный щенок, к ошейнику которого прикреплена записка:


На эмоциях Раду забрали, но практически сразу тоже от нее отказались. Рада — замечательный щенок-подросток, она дружелюбна с кошками/котами и маленькими детьми. Очень нежная и ласковая девочка, обожает играть и когда ее гладят.
Можно забрать в семью с малышом, но не в качестве игрушки. Рада стерилизована.


Щенок активен и потребуется проявить терпение, приучить его находиться одному в квартире, возможно, походить к кинологу.


Рада очень любит людей и хочет стать домашней.

Звоните:

+375(25)503−98−84 — Роман

Эльма


Знакомьтесь: изящная восточная принцесса Эльма. Неординарный окрас красавицы сразу же не оставит вас равнодушными. Эльма покорит вас плавностью движений, благородством и грацией. Она умна, активна и жизнерадостна.


Доброжелательная и легко найдет общий язык с другими животными. Ласковая, но самодостаточная. Кошечка прекрасно воспитана. Приходите сразу в гости, слова здесь бессильны, это нужно увидеть!
Кошечке около 1,5 лет, здорова, стерилизована и хорошо воспитана.

Куратор:

+375 29 676−85−00 — Ирина

Мелина


Мелина — необычная, нежная, трепетная кошечка. Правда, умиротворенный и теплый взгляд ее обманчив: Мелина не кошка-подушка. Она харизматичная мадам. Большая ревнивица. Если уж полюбит, то ни с кем делить не будет. Своей семье будет предана до последнего вздоха.


Такой душевности, внимательности вы не найдете ни в одном живом существе.
Кошечке около 2 лет, здорова, стерилизована, вакцинирована, безупречно воспитана.

Куратор:

+375 29 676−85−00 — Ирина

Варенька


— Уважаемые читатели, делимся с вами огромной радостью: котеночка Киса из предновогоднего выпуска нашла любящую хозяйку Татьяну и уже третью неделю живет в любви и заботе! Напомним, в октябре на обочине МКАДа были выброшены в коробке четверо больных котят. Их подобрала неравнодушная женщина.

С помощью волонтеров «ЗООшанса» малышей удалось спасти, но у троих котят остались дефекты зрения.
Сегодня знакомим вас с Варенькой. Эта замечательная маленькая котеночка по-прежнему ищет дом! Ей 4 месяца, воспитана, обучена всем кошачьим хитростям и очень хочет иметь настоящую добрую семью. Малышка игривая и ласковая.

Пушистый белоснежный комочек станет вашим лучшим другом и прекрасно поладит с другими питомцами!

Варенька здорова, медуход не требуется, зрячая, просто пленка на правом глазке.
Приходите за беленьким счастьицем!

+375 25 986−33−85 Ирина.

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— К сожалению, иногда наши домашние друзья заболевают. Сегодня расскажем про первичные признаки недомоганий наших питомцев.

Везите домашнего любимца к ветеринару, если вы заметили:

— животное потеряло аппетит;

— животное резко стало вялым, постоянно спит;

— началась рвота;

— идет слюнотечение;

— острое расстройство стула;

— животное странно чихает или кашляет;

— учащенно дышит;

— пульс учащен (норма 100−130 ударов в минуту);

— повышенная температура (измеряется ректально. Нормальная температура для кота 38−39,5);

— кот стал чересчур ласковым, старается все время обратить на себя внимание;

— достаточно резкая потеря/набор веса;

— появление залысин и расчесов на коже;

— кровь в выделениях;

— кот постоянно бегает на лоток, но без результата, при этом может жалобно мяукать.

Все эти признаки говорят о заболевании животного. Самостоятельная диагностика и лечение могут серьезно навредить питомцу. Пожалуйста, не идите в зоомагазины с просьбой «что-нибудь подсказать». Там работают обычные продавцы, которые не могут оценить состояние животного. Крайне важно вовремя оказать медицинскую помощь и показать животное ветеринару, который обследует и назначит препараты, процедуры. Здоровья вам и вашим четвероногим друзьям!

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом....
 
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