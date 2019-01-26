|
На сколько повысят минимальные и трудовые пенсии с 1 февраля?
27.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
С 1 февраля в Беларуси увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, размер которых привязан к бюджету прожиточного минимума. Это показатель вырастет до 216,9 рубля.
Повысится размер надбавок к пенсиям и доплаты гражданам Беларуси 75 лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите. Увеличатся пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
С 1 февраля также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Напомним, что с 1 февраля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 февраля в Беларуси увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, размер которых привязан к бюджету прожиточного минимума. Это показатель вырастет до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)