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На сколько повысят минимальные и трудовые пенсии с 1 февраля?

27.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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С 1 февраля в Беларуси увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, размер которых привязан к бюджету прожиточного минимума. Это показатель вырастет до 216,9 рубля.

Повысится размер надбавок к пенсиям и доплаты гражданам Беларуси 75 лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите. Увеличатся пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

С 1 февраля также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

 

На сколько повысят минимальные и трудовые пенсии с 1 февраля?
Источник – tut.by

 

Напомним, что с 1 февраля увеличатся также единовременные пособия при рождении ребенка и пособия на детей до 3 лет.


 
 
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  С 1 февраля в Беларуси увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, размер которых привязан к бюджету прожиточного минимума. Это показатель вырастет до...
 
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