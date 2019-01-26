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Лукашенко как лучший стендап юморист страны
Фото: vecteezy.com
На днях Александр Лукашенко вновь пошутил. На встрече с научными и научно-педагогическим работниками руководитель Беларуси заявил, что поедет к «светиле», что бы та посмотрела его уши.
«А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи», – пошутил Лукашенко.
Несколько месяцев назад главный редактор
«Недавно услышал, как на одном мероприятии Лукашенко назвали лучшим стендап-комиком страны. Ну правда же, очень метко. Если не вникать в суть, посмотреть на Александра Григорьевича по телевизору – это всегда прикольно: пинки чиновникам, выпады в адрес врагов, и все это под соусом колоритной речи… Заслушаешься!»
Вторила ему и
«Дипломаты и главы государств на речи белорусского гаранта реагировали довольно живо – многие не могли сдержать улыбки, вероятно, воспринимая происходящее как некий политический аналог Comedy Club на высшем уровне».
Фото: Reuters
Как и над кем Лукашенко шутил за последний год
На примере 2018 года можно понять, что руководитель Беларуси готов юморить в совершенно разных обстоятельствах – с простыми людьми и президентами, на пресс-конференциях и на предприятиях.
Почти год назад на местных выборах, придя на избирательный участок, Лукашенко сказал при получении бюллетеня:
«Ну хоть раз в несколько лет паспорт в руках подержу».
Спустя месяц на Би-Би-Си вышел документальный фильм, в котором бывший президент Грузии рассказал о случае из прошлого:
«Лукашенко имеет привычку время от времени дразнить Путина. И он сказал: «Миша, ты едешь в Лондон, надо наедаться здесь, так как в Лондоне я бы не советовал ничего есть. Особенно не советую есть суши, даже и близко не подходи. А самая безопасная пища — на тарелке у Владимира Владимировича, здесь точно не отравишься».
После этого руководитель Беларуси переставил тарелку от Путина к нему, а российский президент уронил вилку, заявив, что никакого отношения к убийству Литвиненко не имеет.
Летом Лукашенко при визите в колхоз «Родина» в Белыничского района захватил с собой «Мисс Беларусь-2018» Марию Василевич. В местном музее он неожиданно подозвал девушку к себе:
«Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» (агрохолдинге в Шкловском районе – прим.) смотреться… Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать».
Фото: president.gov.by
Спустя месяц появились слухи, что у белорусского руководителя мог случится инсульт. Появившись перед камерами Лукашенко посоветовал стоявшему ряду чиновнику: «Еще говорят, что двойник работает вместо меня, так что ты меня иногда щупай».
Осенью во время официального визита в Узбекистан руководитель Беларуси рассмешил зал словами:
«Результат — это слово сейчас в ходу в Беларуси. За его отсутствие половина правительства лишилась своих должностей. У нас же диктатура».
На видео – с отметки 4.24
В ноябре, посещая одно из предприятий холдинга «Марко», Александр Лукашенко пошутил, что его гендиректор Николай Мартынов должен быть выдвинут на получение звания «Герой Беларуси». Затем руководитель страны уточнил, что нужно провести проверки, чтобы присвоить менеджеру какую-то награду.
Шутки Лукашенко прошлых лет
О том, почему не наблюдает за учениями вместе с Путиным: «Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет» (2017 год)
«Президента не может наградить сам президент. Но у меня есть хороший друг в России, и в Украине — тоже. Они для меня наград не жалеют» (2016)
«Шапиро в синагоге молился – только в Минской области идет дождь!» (2015)
«Что за дремучесть – священник большого уровня не должен иметь детей?! Вот уверен – втихую что-то где-то “косячит”» (2015)
«Я Путину сказал: сейчас ты меня уже перплюнул. И слава богу – от меня хоть отцепятся, может на тебя все повесят» (2014)
«Скажу вам откровенно, Запад – это такая профанация, ни на что не способные люди. Сколько было пыли: да мы тут… Я, честно говоря, бояться уже начал, хоть бы до войны не дошло. Ну и что? Двадцать человек не пустят в Европу» (2014)
«Ну не созрели мы для голубизны, ну подождите немножко» (2013)
«Иногда сам себе завидую. Я же последний и единственный диктатор в Европе. Вот вы приехали ко мне и посмотрели на живого диктатора, а где вы его больше увидите?» (2012)
«”Вайфай” — есть такое матерное слово» (2011)
«Года три назад или пять я вышел из своей резиденции в Минске неожиданно для своей охраны и пошел в сторону цирка… В Беларуси люди цивилизованные, порвали костюм, но ведь не сняли» (2007)
«К иномаркам запчасти найти труднее, чем к нашим машинам. К “МАЗу” за бутылку водки любую деталь через забор перекинут» (1998)
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Как и над кем руководитель Беларуси шутил за последний год.
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