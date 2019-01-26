Лукашенко как лучший стендап юморист страны

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«Недавно услышал, как на одном мероприятии Лукашенко назвали лучшим стендап-комиком страны. Ну правда же, очень метко. Если не вникать в суть, посмотреть на Александра Григорьевича по телевизору – это всегда прикольно: пинки чиновникам, выпады в адрес врагов, и все это под соусом колоритной речи… Заслушаешься!»

«Дипломаты и главы государств на речи белорусского гаранта реагировали довольно живо – многие не могли сдержать улыбки, вероятно, воспринимая происходящее как некий политический аналог Comedy Club на высшем уровне».





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Как и над кем Лукашенко шутил за последний год

«Ну хоть раз в несколько лет паспорт в руках подержу».

«Лукашенко имеет привычку время от времени дразнить Путина. И он сказал: «Миша, ты едешь в Лондон, надо наедаться здесь, так как в Лондоне я бы не советовал ничего есть. Особенно не советую есть суши, даже и близко не подходи. А самая безопасная пища — на тарелке у Владимира Владимировича, здесь точно не отравишься».

«Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» (агрохолдинге в Шкловском районе – прим.) смотреться… Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать».

Фото: president.gov.by

«Результат — это слово сейчас в ходу в Беларуси. За его отсутствие половина правительства лишилась своих должностей. У нас же диктатура».

На видео – с отметки 4.24

Шутки Лукашенко прошлых лет

«Президента не может наградить сам президент. Но у меня есть хороший друг в России, и в Украине — тоже. Они для меня наград не жалеют» (2016)

«Шапиро в синагоге молился – только в Минской области идет дождь!» (2015)

«Что за дремучесть – священник большого уровня не должен иметь детей?! Вот уверен – втихую что-то где-то “косячит”» (2015)

«Я Путину сказал: сейчас ты меня уже перплюнул. И слава богу – от меня хоть отцепятся, может на тебя все повесят» (2014)

«Скажу вам откровенно, Запад – это такая профанация, ни на что не способные люди. Сколько было пыли: да мы тут… Я, честно говоря, бояться уже начал, хоть бы до войны не дошло. Ну и что? Двадцать человек не пустят в Европу» (2014)

«Ну не созрели мы для голубизны, ну подождите немножко» (2013)

«Иногда сам себе завидую. Я же последний и единственный диктатор в Европе. Вот вы приехали ко мне и посмотрели на живого диктатора, а где вы его больше увидите?» (2012)

«”Вайфай” — есть такое матерное слово» (2011)

«Года три назад или пять я вышел из своей резиденции в Минске неожиданно для своей охраны и пошел в сторону цирка… В Беларуси люди цивилизованные, порвали костюм, но ведь не сняли» (2007)

«К иномаркам запчасти найти труднее, чем к нашим машинам. К “МАЗу” за бутылку водки любую деталь через забор перекинут» (1998)