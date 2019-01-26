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Европа дала Мадуро восемь дней на объявление свободных выборов
Иллюстративное фото
Испания признает председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит о проведении досрочных выборов. Об этом написал в Twitter премьер-министр Испании Педро Санчес.
Глава испанского кабмина призвал «немедленно провести чистые и демократические выборы», заверив, что Мадрид признает легитимность Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Аналогичное решение по Гуаидо примет и Париж, сообщил в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. «Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно решать свое будущее. В случае если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, чтобы запустить политический процесс», — написал президент.
Франция уже работает над этим вместе со своими европейскими партнерами, подчеркнул Макрон. Эту позицию поддерживает и Германия. Соответствующее заявление опубликовала в Twitter представитель кабинета министров ФРГ Мартина Фитц.
Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы.
«Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее», — цитирует Гуаидо телеканал Antena3.
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Если нет, то признает Гуайдо.
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