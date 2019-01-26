Европа дала Мадуро восемь дней на объявление свободных выборов

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Испания признает председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлывременным президентом страны, если действующий глава государствав течение восьми дней не объявит о проведении досрочных выборов. Об этом написал в Twitter премьер-министр ИспанииГлава испанского кабмина призвал «немедленно провести чистые и демократические выборы», заверив, что Мадрид признает легитимность Национальной ассамблеи Венесуэлы.Аналогичное решение по Гуаидо примет и Париж, сообщил в Twitter президент Франции— написал президент.Франция уже работает над этим вместе со своими европейскими партнерами, подчеркнул Макрон. Эту позицию поддерживает и Германия. Соответствующее заявление опубликовала в Twitter представитель кабинета министров ФРГХуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы.— цитирует Гуаидо телеканал Antena3.