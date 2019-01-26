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Коммерсантъ: Как Лукашенко стал верховным криптокомандующим
Александр Лукашенко, Всеволод Янчевский, Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев в офисе ООО «Бануба Девелопмент» в марте 2017-го Фото president.gov.by
«Александр Лукашенко не пользуется компьютером и не прикасается к iPhone, но создал в республике тепличные условия для ИТ-компаний, узаконил блокчейн и позволил открыть первую в СНГ криптобиржу. Пиар-эффект от нововведений получился громким: «последний диктатор Европы» предстал в образе чуть ли не главного инноватора. В Беларуси заговорили, что ИТ-отрасль поможет стране победить зависимость от России», — так начинается статья «Верховный криптокомандующий» в российском
Издание описывает историю появления в Беларуси декрета №8, подробно рассказывая о роли в его создании российского миллиардера Михаила Гуцериева.
— Семья Гуцериевых, а точнее ее глава Михаил Гуцериев, которого Александр Лукашенко называет личным другом, сыграл важную роль в появлении в Белоруссии законодательства, считающегося сейчас едва ли не самым передовым в мире. Здесь узаконили криптобиржи, оборот токенов и криптовалют, ИТ-компании наделили льготами, а в законодательство внедрили элементы британского права, — напоминает автор статьи.
Издание приходит к выводу, что обе стороны получили выгоду от сотрудничества. По мнению одного из источников газеты, в Беларуси открылись новые возможности для диверсификации бизнеса семьи Гуцериевых:
— Они активно тестируют криптовалютную нишу, в которой у них в республике, вероятно, не будет конкурентов. В одном из интервью Михаил Гуцериев упоминал, что надеется открыть три-пять высокотехнологичных компаний в Беларуси. Думаю, этим дело не ограничится. Гуцериевы — специалисты по строительству бизнес-империй.
В свою очередь, подписание декрета привлекло внимание мировой прессы к Беларуси и Лукашенко, который при этом предстал в новом образе — уже не «авторитарного колхозника», а инноватора, а страна в глазах Запада перестала быть вотчиной «последнего диктатора Европы», совершив законодательную революцию в ИТ-секторе.
Собеседники «Коммерсанта» убеждены, что развитие ИТ-технологий может помочь избавиться Беларуси от тотальной зависимости от России.
Так, эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик уверен, что Беларусь продолжит экспериментировать с экономикой и искать альтернативу Москве. Особенно с учетом нынешних отношений ее с Россией и региональных реалий:
— Беларусь больше не сверхжесткая диктатура, она изменилась. Это произошло в основном благодаря Украине и российской агрессии против этой страны. Минск созрел для альтернативного экономического проекта, будет открываться Западу и пытаться диверсифицировать экономику.
Политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров, на прошлогодних президентских выборах в России работавший на Ксению Собчак, соглашается, что развитие ИТ-отрасли и крипторынка могли бы избавить Беларусь от зависимости ее экономики от Москвы:
— Это было бы билетом в будущее. Ту пару миллиардов долларов, что делает страну зависимой от РФ, можно было бы оттуда доставать, и сохранять независимость от Кремля.
При этом эксперт предостерег об опасности завышенных ожиданий от официального Минска:
— Отрасли экономики заводятся в качественном государстве, которое не бегает за ними с тапкой и дустом, с целью перераспределения, регуляции, национализации и монополизации. Про Беларусь можно много хорошего сказать, но язык не повернется назвать ее конкурентной демократией с развитыми рыночными институтами. Это персоналистская система с безумной долей государства в ВВП, госконтролем судов, СМИ, финансового сектора — всего, в чем нуждается бизнес. А бизнес высокотехнологичный без этого и подавно жить не может.
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