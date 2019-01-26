Коммерсантъ: Как Лукашенко стал верховным криптокомандующим



Александр Лукашенко, Всеволод Янчевский, Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев в офисе ООО «Бануба Девелопмент» в марте 2017-го Фото president.gov.by

— так начинается статья «Верховный криптокомандующий» в российскомИздание описывает историю появления в Беларуси декрета №8, подробно рассказывая о роли в его создании российского миллиардера— напоминает автор статьи.Издание приходит к выводу, что обе стороны получили выгоду от сотрудничества. По мнению одного из источников газеты, в Беларуси открылись новые возможности для диверсификации бизнеса семьи Гуцериевых:В свою очередь, подписание декрета привлекло внимание мировой прессы к Беларуси и Лукашенко, который при этом предстал в новом образе — уже не «авторитарного колхозника», а инноватора, а страна в глазах Запада перестала быть вотчиной «последнего диктатора Европы», совершив законодательную революцию в ИТ-секторе.Собеседники «Коммерсанта» убеждены, что развитие ИТ-технологий может помочь избавиться Беларуси от тотальной зависимости от России.Так, эксперт Фонда Карнегиуверен, что Беларусь продолжит экспериментировать с экономикой и искать альтернативу Москве. Особенно с учетом нынешних отношений ее с Россией и региональных реалий:Политтехнолог белорусского происхождения, на прошлогодних президентских выборах в России работавший на, соглашается, что развитие ИТ-отрасли и крипторынка могли бы избавить Беларусь от зависимости ее экономики от Москвы:При этом эксперт предостерег об опасности завышенных ожиданий от официального Минска: