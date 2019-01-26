Известный телеведущий раскрыл обман Собчак

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Телеканал НТВ опубликовал скриншоты переписки продюсеров с Собчак

Если верить скриншотам, вопрос о драке Витограна с Богомоловым, не был для нее сюпризом

Сайтопубликовал переписку продюсера программы "Центральное телевидение" и. На этот шаг, который раскрывает обман телеведущей, интернет-издание было вынуждено пойти после нецензурного заявления знаменитости о том, что ее пытались обмануть, пригласив на съемки передачи.Согласно скриншотам, которые размещены на сайте телеканала, продюсеры "Центрального телевидения" и Ксения Собчак детально обговорили все условия участия телеведущей в передаче. Более того, супругапотребовала согласовать с ней даже вопросы, которые ей зададут во время программы, что и было сделано командойТак, согласно переписке, одной из тем интервью должен был стать конфликт мужа телеведущей с театральным режиссером. "Центральное телевидение" хотело выяснить, была ли это настоящая драка или фейк. Кроме того, планировался и блок вопросов о недавнем визите Собчак на Украину.Ксения должна была расставить все точки над i. Она согласовала все вопросы и приехала в студию готовиться к эфиру. Однако в последний момент развернулась и ушла.После инцидента в студии НТВ Собчак в своем Telegram-канале написала, что ее пригласили поговорить об Украине. Однако, по ее словам, среди тем якобы неожиданно для нее оказалась и недавняя драка.- (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).- так телеведущая прокомментировала видео, которое разместила в своем блоге. Собчак с микрофоном идет по коридору. В ролике она ничего не говорит, только улыбается.Но исходя из скриншотов, размещенных на сайте НТВ, видно, что заявления Собчак о том, что ее пытались обмануть, не соответствуют действительности. Зачем телеведущей понадобился весь этот фарс, остается загадкой.