"Показать мощь и силу»: Жириновский призвал ввести войска в Венесуэлу



Фото: РИА Новости

Происходящие события в Венесуэле обсуждаются мировой общественностью.Страны разделились на два лагеря, заняв противоборствующие позиции.Россия не выразила поддержку оппозиционному лидеру, который объявил себя президентом.США со своей стороны поддержали мятежников. Лидер ЛДПР предложил помешать планам США и ввести в Венесуэлу войска, что окажет содействие действующей власти и предотвратит переворот в стране.По словам, действия противникапродиктованы США. Жириновский предлагает всех сторонников Гуайдо арестовать, а Мадуро должен обратиться в Россию за помощью.