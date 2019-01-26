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"Показать мощь и силу»: Жириновский призвал ввести войска в Венесуэлу

27.01.2019 08:47 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна ввести свои войска в Венесуэлу.

Происходящие события в Венесуэле обсуждаются мировой общественностью.

Страны разделились на два лагеря, заняв противоборствующие позиции.

Россия не выразила поддержку оппозиционному лидеру Гуайдо, который объявил себя президентом.

США со своей стороны поддержали мятежников. Лидер ЛДПР предложил помешать планам США и ввести в Венесуэлу войска, что окажет содействие действующей власти и предотвратит переворот в стране.

По словам Жириновского, действия противника Мадуро продиктованы США. Жириновский предлагает всех сторонников Гуайдо арестовать, а Мадуро должен обратиться в Россию за помощью.

 
 
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Лидер ЛДПР заявил, что Россия должна ввести свои войска в Венесуэлу.
 
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