Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте

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Бой длился всего 34 секунды. Буквально первое сближение в поединке, размашистым ударом с левой Райан попал Федору в челюсть, после чего добил "Последнего Императора".Возможно, этот поединок был последним в блестящей карьере. На неделе россиянин заявил, что рассматривает вариант с уходом из большого спорта. Но окончательное решение он примет чуть позже.Напомним: на пути к сегодняшнему финалу Федор одержал досрочные победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)и экс-претендентом на титул чемпиона UFC. В свою очередь Бейдер нокаутировал в четвертьфинале, а в полуфинале единогласным вердиктом судей одолел