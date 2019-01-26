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Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте
Фото: AP Photo / Chris Carlson
Бой длился всего 34 секунды. Буквально первое сближение в поединке, размашистым ударом с левой Райан попал Федору в челюсть, после чего добил "Последнего Императора".
Возможно, этот поединок был последним в блестящей карьере Федора Емельяненко. На неделе россиянин заявил, что рассматривает вариант с уходом из большого спорта. Но окончательное решение он примет чуть позже.
Напомним: на пути к сегодняшнему финалу Федор одержал досрочные победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнком Миром и экс-претендентом на титул чемпиона UFC Чейлом Сонненом. В свою очередь Бейдер нокаутировал в четвертьфинале Кинг Мо Лаваля, а в полуфинале единогласным вердиктом судей одолел Мэтта Митриона.
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Бой длился всего 34 секунды.
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