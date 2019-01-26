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«Украшали даже стену в Кремле». Флорист из Бреста открыла в Москве студию с гигантскими цветами

27.01.2019 10:37 — Разное | Tut.by  
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Юлию Прохорову часто называют Дюймовочкой. Но не потому, что у нее миниатюрный рост. Наоборот — внешность модели. Все становится понятным, стоит лишь взглянуть на ее фотографии, где она чаще всего запечатлена на фоне гигантских цветов — размером с нее, а то и выше. Такие огромные розы, хризантемы, герберы, поражающие своими фантастическими масштабами и при этом необыкновенной реалистичностью, Юля начала «выращивать» четыре года назад в Бресте. Сейчас же у нее собственная студия в Москве — PaperLand, а клиенты и ученики — по всему миру, пишет Zarya.by.


Фото из архива героини

Не удивлюсь, если имя Юлии Прохоровой показалось вам знакомым. Несколько лет назад девушка активно проводила в Бресте мастер-классы по карвингу, вырезая из овощей и фруктов настоящие произведения искусства. Юля говорит, что до сих пор занимается этим, но уже гораздо реже. На смену карвингу постепенно пришло не менее красивое и зрелищное увлечение — создание ростовых цветов.

— Карвингом я увлекалась очень долго — с 2004 года, — вспоминает она. — Бросать мне его не хотелось, но в то же время я постоянно думала, как можно дать ему вторую жизнь. Фрукты и овощи быстро вянут, и иногда было очень жаль потраченных сил на то, что в принципе не может быть долговечным.

На тыквах и арбузах Юля чаще всего вырезала именно цветы. Неудивительно, что, начав пробовать себя во многих модных хобби, она остановилась на чем-то уже знакомом и, можно сказать, родственном — букетах из конфет. Миниатюрные композиции, однако, довольно быстро ей наскучили. И она решила создать по этой же технологии что-нибудь такое, от чего перехватывало бы дух.


Свою первую большую розу, внутрь которой поместилась целая коробка «Рафаэлло», девушка сделала накануне 8 Марта, когда многие знакомые как раз присматривались к подаркам. С этого момента, считайте, и началась ее цветочная история.

 — Посыпались бесконечные вопросы: делаете ли вы на заказ, обучаете ли этому, — вспоминает Юля. — Интерес к ростовым цветам и спрос на них оказались невероятными, и это здорово меня простимулировало развиваться дальше. Уже летом я оформила свою первую свадьбу. Это был очень большой заказ — огромная фотозона с белыми, золотыми и розовыми розами.


Эва как!

Первая студия ростовых цветов, которую Юля открыла с мужем еще в Бресте, была площадью всего лишь 20 квадратных метров. Конечно, для производства таких гигантов, этого было катастрофически мало. Сейчас студия Прохоровых ровно в пять раз больше: на ста «квадратах» размещаются три готовых фотозоны и восемь рабочих столов, за которыми Юля обучает цветочному делу своих учеников, приезжающих к ней даже издалека — из Мексики, Бразилии, Австралии.

— Уехать из Бреста в Москву было вынужденным решением — из-за невозможности поставлять сюда материалы в нужном количестве, — объясняет Юля. — Прочувствовав на своей шкуре, насколько трудно порой всё достать, со временем наша студия стала заниматься не только созданием ростовых цветов, но и продажей необходимых для этого материалов. И сегодня мы чуть ли не единственные в России, кто реализует поставки для физических лиц, потому что, в основном, все фабрики работают с большими объемами.


Гигантские цветы «лепятся» из вспененной резины ЭВА, из которой также делаются стельки, подошва обуви, коврики для йоги и многое другое. Это очень легкий и практичный материал, который абсолютно не боится пыли и грязи, без труда моется. И к тому же он легко красится и принимает, подобно пластилину, любую форму, что, конечно же, на руку флористам, фантазия которых не знает границ.

 — Резина становится податливой только при высокой температуре — ее хорошенько нагревают, и потому под рукой мастера всегда должно быть средство от ожогов, — предупреждает Юля. — Рождение цветов — процесс не такой возвышенный, как может казаться со стороны. Мои рабочие инструменты — это строительный фен, клеевой пистолет, паяльник и шуруповерт.

Интересно, что при создании одного из последних своих проектов — елки из золотистого пластика — Юля использовала более 600 (!) саморезов. Аналогов этой новогодней красавицы нет нигде в мире!


Лютики-великаны

Сегодня в «портфолио» Юлии Прохоровой более тридцати видов цветов, самые популярные из которых — маки, пионы, пуансетии, розы и хризантемы, но абсолютный хит — это герберы.

— В этом сезоне диктуют моду тропические цветы: протеи и этлингеры, которые очень популярны среди невест. Также в тренде крупные листья тропических растений — монстеры, папоротника, плюмерии, — рассказывает собеседница.


Оказывается, увеличить в разы можно и совсем не большие цветы — например, ранункулюсы, которые в народе называют лютиками, незабудки или лаванду. Причем даже при таких неестественных масштабах эти от природы малютки выглядят невероятно реалистично, будто их только что срезали в саду или сорвали на лугу.

— Никакой секретной техники у меня нет, — смеется Юля. — Просто растягиваю резину и придаю ей нужную форму. Повторить за природой получается только благодаря хорошо разработанной пластике рук. Мои руки, кстати, давно, как у спортсменки — накаченные. Ведь создание двухметровых цветов требует больших усилий. Иногда очень трудно справиться одной, и особо крупные экземпляры приходится делать группой.


К слову, для своей самой большой фотозоны, выполненной в стиле «золото Tiffany», Юля вылепила свыше четырех с половиной тысяч лепестков. А самый большой цветок, который родился у нее в студии, — сиреневая пуансеттия. Рост «рекордсменки» был два с половиной метра. При этом весила она не больше десяти килограммов.

— Несмотря на внушительные размеры, ростовые цветы довольно легкие, — говорит Юля. — Но у людей всегда вызывает шок, когда я иду в компании «великана»: и как только она его несет?

Цветочная дорога

Часто у Юли спрашивают и о транспортировке ее огромных цветов за границу, где у такого вида флористики сегодня много поклонников.

— Все наши цветочки разборные: «шапочка» снимается, стебель вытаскивается из подставки, — поясняет она. — Таким образом они и путешествуют. Сегодня мы отправляем цветы по всему миру. Не так давно семь коробок улетели на остров Мадейра. Все пришло в целости и сохранности, правда, в разные дни.

Эффектные цветы, которые вошли в моду несколько лет назад, до сих пор очень популярны. Их используют не только при создании фотозон на свадьбах или других праздниках, но и при оформлении витрин торговых центров. Также они прописываются в интерьерах ресторанов и салонов красоты — чаще в виде оригинальных люстр. Многие клиенты заказывают у Юли цветы-торшеры или небольшие настольные светильники.

— Вы даже представить себе не можете, на чем только не распускаются наши цветочки! В прошлом году мы украшали ко Дню матери даже стену в Кремле! — рассказывает Юля. — Есть, конечно, и менее крупные заказы — зеркала, украшенные цветами, сумки, шляпы и даже платья! Это невероятно модно сейчас!

 
Теги: Брест
 
 
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Юлию Прохорову часто называют Дюймовочкой. Но не потому, что у нее миниатюрный рост. Наоборот - внешность модели. Все становится понятным, стоит лишь взглянуть на ее...
 
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